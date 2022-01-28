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قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وذلك ضمن فترة «الازيرق» وتظهر بعض السحب المتفرقة ليسود طقس بارد إلى شديد البرودة وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية، متوقعة أن درجة الحرارة الصغرى ستتراوح ما بين 3 و5 درجات مئوية، بينما ستسجل بعض المناطق الصحراوية درجات ما دون الصفر المئوية مع فرصة للأمطار الخفيفة مساء اليوم الجمعة وغدا السبت.