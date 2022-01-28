الأولى

كما أشارت النهار ذهبت جلسة المتقاعدين الخاصة في مهب الريح، وقد يتم تأجيلها بناء على بيان اصدره تجمع حقوق المتقاعدين بعد ان قام بزيارات عدة الى مجموعة من النواب في مقدمتهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وفيما طلب التجمع بعد المشاورات تأجيل عقد الجلسة ثلاثة اسابيع انتظارا لنتائج لجنة في مؤسسة التأمينات تقوم بدراسة توزيع الارباح على المتقاعدين توقعت مصادر برلمانية أن تكون هناك حلول ايجابية لصالح هذه الفئة.

من جانب آخر، من المحتمل ان تشهد الاسابيع المقبلة تسابقا في تقديم الاستجوابات الى عدة وزراء من بينهم وزير العدل ووزير الاشغال والشباب ووزيرة البلدية والاتصالات، فضلا عن ان ما اعلنه النائب شعيب المويزري من استجواب لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قطع الطريق على بعض الاستجوابات التي ارتأى العازمون عليها ارجاءها تجنبا لتراكم الاستجوابات.

وفي هذا السياق قالت مصادر نيابية لــالنهار ان استجواب وزير الخارجية سيقدم الاسبوع المقبل وسيكون مبدئيا في شأن الشبهات المالية وبعيدا عما يتعلق بالتعيينات والمناصب والترقيات.

وافادت بان استجواب وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب سيكون التالي بعد وزير الخارجية ويعده النائب عبدالله المضف بشأن شبهات في توزيع الحيازات الزراعية والجواخير ووقوع تعديات على املاك الدولة. ولفتت الى ان الوقت الملائم لاستجواب رئيس الحكومة لم يحن بعد رغم وجود العزم على ذلك من بعض النواب خاصة في شأن عدم اعتذاره او سحبه طلبه السابق بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.

الأمر الذي استبقه وزير الأشغال العامة علي الموسى باحالة بعض قيادات هيئة الزراعة إلى النيابة العامة بشبهة الاعتداء على المال العام في قضية الجواخير والحيازات الزراعية. من جهة مختلفة، قال وزير العدل وزير الدولة للنزاهة جمال الجلاوي: ان هيئة مكافحة الفساد باشرت تحرياتها عن عمولات دفعت في صفقة طائرات الكاراكال الفرنسية وأعدت تقريرا نهائيا متضمنا نتائج وتوصيات تم رفعها إلى مجلس الوزراء.

وفي شأن آخر، وزع رئيس مجلس الامة دعوة عقد جلسة خاصة بعد غد الاحد على بشأن استمرار القيود على غير المحصنين ودوام سلسلة التطعيمات من دون استراتيجية حقيقية وفرض اجراءات على حرية السفر لمناقشتها بجدية مع الحكومة، وللوقوف على رفض السلطات الصحية تخصيص غرف عزل لقاعة عبدالله السالم من اجل ضمان ممارسة النواب لادوارهم الدستورية.