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فيما تبحث لجنة طوارئ «كورونا» في اجتماع لها بعد غد الأحد الوضع الوبائي في البلاد وما اذا كان الأمر يتطلب مزيدا من القرارات الاحترازية، اعتمدت وزارة الصحة خفض سعر فحص الـ pcr لفيروس «كوفيد -19» على ألا يزيد على 6 دنانير كحد اقصى، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل. إلى ذلك أعلنت الوزارة ان عدد من تلقى الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لمرض «كوفيد - 19» من المواطنين والمقيمين بلغ نحو 700 الف.

وقالت ان عدد الذين حصلوا على جرعة واحدة بلغ 3 ملايين و362 الفاً و105 اشخاص وبنسبة 85.7 % لافتة الى ان من تلقى التحصين بواقع جرعتين بلغ 3 ملايين و250 الفاً و307 بنسبة 83 %. وأكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة «كورونا» د. خالد الجارالله، ان الكويت تجاوزت النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية في التطعيمات ضد «كوفيد -19»، مشيراً الى ان تطعيم نحو 83 % من المستهدفين بالتطعيم تحصيناً كاملاً يعتبر انجازاً غير مسبوق، صاحبه مجهود ضخم من الطواقم الصحية.

وقال ان الكويت تمر بالأسبوع الخامس من موجة المتحور «أوميكرون»، وهو اقل حدة وشراسة من المتحور «دلتا»، ويصيب الجهاز التنفسي العلوي ومن ابرز اعراضه تضخم البلعوم والكحة الجافة وارتفاع درجة الحرارة والصداع وتكسير في العضلات.

وأوضح ان الأعراض في مجملها تأخذ من 3 الى 4 ايام وذلك حسب الحالة المرضية للمصاب وعمره.

وأشار الى ان التطعيمات تؤدي دوراً مهماً في تقليل حدة الموجة الحالية، مبيناً ان الجرعات التنشيطية ليست بدعة ولا جديدة في مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية.

وأكد ان الكويت اعتمدت سياسة الحذر والحرص في مجابهة الوباء والجائحة، وأن القرارات التي اتخذتها كانت تستند الى صحة وسلامة المجتمع.