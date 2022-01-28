مال وأعمال

قال عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر الى أن خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للكويت إلى –AA.

سيؤدي إلى ارتفاع كلفة التمويل اذا اقترضت الدولة، بالإضافة إلى تخفيض مماثل في تقييم البنوك الوطنية وزيادة كلفة التمويل عليها.

وبين أنه قد يؤدي ايضا الى قيام البنك المركزي بزيادة سعر الخصم وبالتالي زيادة كلفة الاقراض المحلي، ولا حل لهذا كله سوى الاصلاح الاقتصادي الشامل لاعمال الدولة ومصروفاتها، ولا يحقق مثل هذا الا صلاح الضروري إلا التخصيص العام.

اما تكرار شعارات التطوير والتنمية والتصحيح وتنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص إلى آخره، فهذه الشعارات والآمال مخصصة فقط للأدراج الحكومية للأسف.

اهتمام قصير الأمد

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أن تقارير التصنيف الائتماني هي تقارير مالية، ومن الجيد أن يحصل فيها أي بلد على تصنيف مرتفع، والعكس صحيح، لكنها تقارير تحذير وجمهورها مختلف، واهتمامها مالي وقصير الأمد، أما الاقتصاد ضمنها، ولدولنا النفطية تحديداً، فهو مجرد برواز

ولفت السعدون الى أن اعتبار العمل على تحسين التصنيف وفقاً لمؤشرات مالية لا وفقاً لمعايير الاستدامة الاقتصادية، أمر خاطئ، فقانون الدين العام أو السحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة من دون إصلاح جوهري للسياسات المالية والاقتصادية تصرف جائر.

وبين أن المثال على ذلك هو الاحتياطي العام للدولة وللأموال التي تم اقتراضها من السوق العالمي أو استبدال الأصول بين الاحتياطيين أو وقف الاقتطاع لمصلحة الأجيال القادمة، كلها حدثت ما بعد خريف عام 2014 وحتى وقتنا الحاضر، كلها أموال ضاعت هدراً.

برنامج مالي

وأوضح رئيس مجلس الإدارة في اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إن التصنيف الائتماني الأخير لا يعكس ضعفا ماليا لدى الكويت، فاحتياطاتنا مليارية وأرقامها مطمئنة، إلا أن التصنيف يعكس بصورة واضحة ضعفا في السياسات المالية والاقتصادية بالبلاد وعدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب في التوقيت الصحيح.

وشدد السلمي على ضرورة أن يكون هناك برنامج مالي واقتصادي مشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية يرتكز على أهم الأولويات في مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن العجوزات المالية المتكررة في الموازنة وصولا إلى نضوب سيولة الاحتياطي العام.

وأكد أن إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي مازالت «محلك راوح» وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهود التي تبذلها الحكومة ومجلس الأمة وعلاقاتهما الثنائية، إلى أين ستقود في نهاية المطاف؟

وحذر السلمي من التهاون في أمر التصنيف إذ إن وقوع المخاطر يرتبط بصورة مباشرة بحجم العجز وآليات تمويله بالإضافة إلى وضع الاحتياطي العام، مبينا أن مجرد التخاذل في معالجة الأوضاع سينعكس مباشرة على التصنيف الائتماني للدولة وبصورة تلقائية على جميع مؤسساتها مهما كانت قوية، ما يعني أن هناك خطرا بتحمل كيانات اقتصادية ناجحة وليس عليها غبار تبعات التغير في التصنيف الائتماني للدولة في شكل تكاليف إضافية حال إصدارها سندات أو صكوكا نتيجة لعدم التعامل بحرفية مع آليات تمويل لعجز الموازنة العامة.

ودعا السلمي الحكومة إلى التعامل بشفافية تامة في هذا الأمر والدفع بحقيقة الأوضاع المالية أمام مجلس الأمة والمواطنين بالصورة التي تضع الجميع أمام مسؤولياتهم واتخاذ القرار السليم بما يحفظ استدامة المالية العامة للدولة.

فرص حقيقية

ومن ناحيته، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار جاسم زينل أن ذلك يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل كامل ليتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج، بالإضافة إلى العمل على تشجيع الاستثمار وتهيئة فرص استثمارية وكذلك إعادة بناء المواطن الكويتي وتحويله من مستهلك إلى منتج. وبين أن خفض التصنيف الائتماني من شأنه زيادة كلفة الاقتراض من المؤسسات المالية للدولة وكذلك تراجع التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية للدولة، وهو الأمر الذي كان من المفروض معالجته من قبل الحكومة منذ قرابة العام تقريباً.

واستدرك زينل بالقول إن المطلوب ليس إقرار قانون الدين العام فقط، فالقانون يعالج أزمة السيولة ولكن المطلوب إعادة شاملة للأوضاع الاقتصادية.

وبين أن الحكومة كان لديها منذ عام خيارات كثيرة للتعامل مع الأمر منذ عام تقريباً، وذلك للحيلولة دون تضخم المصروفات وارتفاع وتيرة الهدر في الإنفاق وزيادة مستوى العجوزات المالية الموجودة في الميزانية وكذلك معالجة الفساد المالي والإداري الذي تعانيه بعض الجهات.

وأشار إلى أن بند الرواتب والدعوم يستهلكان قرابة 74% من إجمالي ميزانية العام المالي المقبل وهو ما يعني إلى ضرورة مراجعة البنود الواردة في الميزانية لخفض هدر الإنفاق بها.

قرارات سياسية

ومن جانبه، علق عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان على تراجع التصنيف بالقول أن كلفة الاقتراض سترتفع على البنوك المحلية وهو أمر يعود لطبيعة الاصلاحات الاقتصادية الموجودة والتي في معظمها تكون قرارات سياسية أكثر منها اقتصادية.

