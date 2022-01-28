مال وأعمال

أبدت مصادر لـ « النهار»، تخوفها من أن تدفع ارتفاعات أسعار النفط الى عودة المطالبات الشعبوية مجدداً، وتكبيل المال العام بالتزامات مليارية بسبب تلك المطالبات، لافتة الى أن تخطي أسعار برنت حاجز 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014 واقتراب ميزانية الكويت من مستويات سعر التعادل بفارق لا يتجاوز 18 سنتاً بعد تسجيل الأسعار، أمس، 89.82 دولاراً للبرميل، يجعل تلك التخوفات قريبة الحدوث.

واوضحت المصادر أنه على رأس المطالب الشعبوية إسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة أو فوائدها عن كاهل المواطنين، وزيادات الرواتب، ورفع سقف الراتب التقاعدي، والعمل على زيادة مخصصات ربات البيوت والطلبة وغيرها من المطالبات ذات الطبيعة الشعبوية التي تترتب عليها أضرار جسيمة بالوضعين الاقتصادي والمالي وكذلك مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.

كما تخوفت المصادر أن تؤدي تلك الارتفاعات إلى عزوف الحكومة عن مواجهة الهدر المزمن في بعض بنود الميزانية العامة للدولة، وكذلك العمل على تحصيل مستحقاتها تجاه الغير والتي اقتربت مستوياتها من حاجز الملياري دينار.

وفيما بينت المصادر أن ارتفاعات أسعار النفط نعمة كونها تعزز إيرادات الميزانية العامة للدولة في ضوء غياب تنويع مصادر الدخل، يشير آخرون إلى أن تعطل وتيرة الإصلاحات – تاريخياً – في الكويت سببه الرئيسي ارتفاعات أسعار النفط وارتكان الحكومة لمستويات الأسعار المرتفعة لحل مشكلة الاستدامة المالية وغياب تنويع مصادر الدخل.

وفيما يترقب الجميع اجتماعات البلدان المصدرة للبترول وحلفائها «أوبك +» الأربعاء المقبل لاتخاذ قرار تجاه مستويات الانتاج الحالية، لفتت مصادر إلى أن الاجتماع الذي يقام عبر الانترنت لن يشهد أي جديد بخصوص السياسة الحالية المتبعة للإنتاج، إلا أن آخرين يرون أن العمل على مواجهة انتاج النفط الصخري يتطلب قيام «أوبك +» باتخاذ خطوات في اجتماعها المقبل حيال هذا الأمر.

