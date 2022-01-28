مال وأعمال

أشار الخبير النفطي كامل الحرمي إلى أن أسواق النفط تمر بتوترات سياسية في أوروبا والشرق الأوسط ومع خفض كميات الغاز الموجهة إلى روسيا والتحول لاستهلاك النفط بزيادة 150 ألف برميل يومياً سيؤثر على الأسعار بالارتفاع مرة أخرى.

وبين أن السحب من المخزون الأميركي لا يؤثر على الأسواق، لأن استهلاك الولايات المتحدة يقدر بنحو 20 مليون برميل يومياً وسحبها نحو 50 مليون برميل يومياً في إطار خطتها المعلنة من إجمالي الاحتياطي لديها والمقدر بنحو 700 مليون برميل يومياً لن يؤثر على الأسعار.

وبين أن ما يؤثر على الأسعار عدم كفاية إمدادات النفط، حيث إن كفايتها سيهدىء من ارتفاعات الأسعار، إلا أن الأسعار ومع غياب كفاية الإمدادات ونقص الغاز الروسي سيدفعانها للارتفاع.

