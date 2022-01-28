مال وأعمال

إخضَّرت البورصة في ختام نهاية الاسبوع لكن القيمة السوقية فقدت ما يقارب من 222 مليون دينار بعدما اغلقت على 43.055 مليار دينار بالمقارنة بـ 43.277 مليون دينار في ختام تداولات الاسبوع الماضي.

وقال محللون ان البورصة عبرت اسبوعاً صعباً في ظل الضغوطات التي سيطرت على البورصة في اخر 7 جلسات نتيجة الاحداث الجارية التي كانت لها اثار سلبية على البورصة وفي مقدمتها:-

1- استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وحصوله على ثقة مجلس الأمة.

2- شح في الإمدادات وتوترات جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات في المعروض.

3- تراجع الاسواق الخليجية متأثرة بالتوترات الأمنية التي تشهدها دولة الإمارات مع الهجمات الحوثية عليها الأسبوع الماضي، ما زاد من توتر الحالة النفسية للمستثمرين من تصاعد عمليات الاعتداء بالصواريخ الباليستية.

4- التراجعات الحادة التي اصابت الاسواق العالمية والاقليمية من جراء بعض المخاوف من الانتشار السريع للمتحورات الخاصة بـ «كورونا» وتأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي العالمي.

5- الضغوطات البيعية من بعض المحافظ لتأسيس مراكز سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

6- ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي حول وضعية الفائدة وهل سيكون هناك تشدد في السياسة النقدية الأميركية.

7- ارتفاع نسبة الاصابات في الكويت بفيروس كورونا والذي كسر اول من امس الاربعاء حاجز 6454 وذلك في اعلي نسبة من الاصابات منذ بداية الجائحة.

وقد واصلت البورصة الهبوط في الأسبوع الرابع من شهر يناير الحالي، وسط استمرار تراجع وتيرة التداولات على المستويات كافة رغم إعلان بعض البنوك عن نتائجها السنوية لعام 2021.

وسجل المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع تراجعاً بنسبة 0.67% عند مستوى 6019.69 نقطة، مقابل 6060.57 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بخسائر بلغت 40.88 نقطة.

كما تراجع «رئيسي 50» بأعلى وتيرة بنحو 0.85% وصولاً إلى النقطة 6292.74 خاسراً 54.24 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 6346.98 نقطة.

وهبط السوق الأول بواقع 0.46% بإقفاله عند مستوى 7991.14 نقطة بخسائر بلغت 36.84 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 8027.98 نقطة.

وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام سلبية بتراجع 0.51% أو ما يُعادل 37.66 نقطة بإقفاله عند النقطة 7326.82 مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 7364.48 نقطة.

