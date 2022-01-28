مال وأعمال

أعلنت شركة مجموعة السلام القابضة عن إعادة نشر البيانات المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2021؛ وذلك تنفيذاً لمتطلبات هيئة أسواق المال الكويتية.

وحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت خسائر الفترة 1.66 مليون دينار مقابل خسائر التسعة أشهر الأولى من عام 2020 البالغة 354.86 ألف دينار بارتفاع في الخسائر بنسبة كبيرة بلغت 367.8%.

وذكرت الشركة في البيان أن خسائر الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021 بلغت نحو 939.40 ألف دينار بالمقارنة بخسائر الفترة نفسها من عام 2020 البالغة 190.76 ألف دينار، بارتفاع في الخسائر بنسبة 392.5%.

