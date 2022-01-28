مال وأعمال

أطلقت السعودية مجموعة لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما يبرز طموحات المملكة الثرية في هذا المجال بينما تسعى لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط. وتحظى الألعاب والرياضات الإلكترونية بشعبية كبيرة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 35 مليون نسمة وغالبيتهم دون سن الخامسة والعشرين.

ووصلت قيمة سوق هذه الألعاب في المملكة إلى مليار دولار في عام 2021، وهو الأعلى من بين دول المنطقة، بحسب تقرير عن سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصدرته شركة «نيكو بارتنرز» المتخصصة في هذا القطاع هذا الشهر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن مجموعة «سافي» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تهدف «لأن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع».

وتعزيزا لخططها المستقبلية، قامت مجموعة «سافي» فوق إنشائها بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة «إي أس أل» المتخصصة في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة «فيس ات» المنصة الرقمية المتخصصة في الرياضات الإلكترونية. ويأتي تأسيس مجموعة «سافي» ليسهم «في توفير فرص تنموية وتعزيز لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030»، بحسب الوكالة.

