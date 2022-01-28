مال وأعمال

دشن مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع الموسم الثقافي الخاص بأعضاء الإدارة، تفعيلاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين، حيث أقيمت صباح الثلاثاء الماضي أولى الفعاليات بورشة عمل افتراضية بعنوان «صياغة شرط التحكيم.. تطبيقات عملية»

وصرح - رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان أن هذه الورشة تعكس رغبة كل من المركز والإدارة في المساهمة في تحسين البيئة القانونية والتحكيمية في دولة الكويت، وتطوير قدرات وخبرات القانونيين في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، من خلال التعاون لإقامة فعاليات وبرامج تدريبية مشتركة، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاء عالية والاطلاع على المستجدات بشكل مستمر، حيث يتضمن البرنامج على جوانب عديدة نظرية وعملية تحمل في طياته العديد من التطبيقات الواقعية. وأشار الوزان إلى أنّ مركز الكويت للتحكيم التجاري وإدارة الفتوى والتشريع من خلال تنظيمهما لهذه الورشة يوفران مناخاً ملائماً للحوار والنقاش سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم وذلك من خلال تفاعل المشاركين حول موضوع الورشة ومناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء المحاضرة لتفعيل الأهداف المرجوة من هذه الورشة. و أعرب رئيس المركز عن شكره لجهود إدارة الفتوى والتشريع ورئيسها المستشار صلاح حسين المسعد على جهودهم وحرصهم على التطلع إلى ما ينفع السادة القانونيين في مختلف الجوانب. وأضاف الوزان أن المركز يشهد مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قضايا وفعاليات وأنشطة المركز، يصاحبها تحديث نظام التوفيق والتحكيم الخاص بالمركز، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني.

ويذكر أن الورشة قد بدأت أعمالها بكلمة افتتاحية للدكتور أنس ل التورة - الأمين العام للمركز عبر فيها عن امتنانه بالتعاون بين المركز والإدارة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال موسم ثقافي خاص يتناسب مع طبيعة عمل منتسبي إدارة الفتوى والتشريع وأعقب ذلك كلمة للمستشار سعود القملاس - وكيل إدارة التحكيم الدولي بإدارة الفتوى والتشريع تحدث فيها عن أهمية التعاون بين الجهتين موضحاً أن الديناميكية التي يتميز بها المركز وعراقة إدارة الفتوى تلتقيان لغرض تبادل الخبرات بينهما لما في ذلك من مصلحة أعضاء الإدارة وتطوير العمل بهدف إثقال خبراتهم وتنويع مصادر معرفتهم، ومن أهم القطاعات بالإدارة هو قطاع التحكيم لأهمية دوره وتنوع المنازعات التي تعرض عليه.

وكما شاركت المستشارة نورة الروضان في تدشين اتفاقية التعاون بكلمة أوضحت فيها أن المفاهيم والأفكار قد تبدلت، فلم يعد الفصل في المنازعات وخاصة المنازعات التجارية قاصراً على الدعاوى القضائية التي يتم نظرها داخل أروقة المحاكم، وإنما أصبح هناك سبيل آخر يتسم بالسرعة والمرونة وهو نظام التحكيم، واختتمت الروضان كلمتها متمنية للجميع التوفيق والنجاح وأن تظل راية دولة الكويت الحبيبة دائماً عالية خفاقة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود أبنائها المخلصين.

وحاضر بالورشة د. عائشة الذوادي والتي تطرقت للكثير من الموضوعات المتعلقة بشرط التحكيم وصياغته ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة التي أعطت إدارة الفتوى والتشريع رأياً فيها، ومدى الدفع ببطلان شرط التحكيم وأثره على أحكام المحكمين. اختتمت الورشة أعمالها بتوصيات بضرورة تعزيز دور التحكيم وكيفية صياغة شرط التحكيم بشكل صحيح صالح وقابل للتنفيذ، من خلال اتفاق التحكيم، على تحديد جوانب الإجراءات المتفق عليها، من أجل الحصول على أحكام قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف وتجنباً لإطالة أمد العملية التحكيمية مما يفقد التحكيم أهم مميزاته وهي السرعة في حسم النزاع.

