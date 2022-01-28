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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، عن نتائج حركة الركاب العالمية لعام 2021، التي أظهرت أن الطلب انخفض فيه بنسبة 58.4% مقارنة بعام 2019، لكن هذه النسبة تمثل تحسنا مقارنة بعام 2020، الذي انخفضت فيه النسبة إلى 65.8% مقارنة بعام 2019. وأشار الاتحاد، في تقرير على موقعه الرسمي، إلى أنه نظرا لأن المقارنة بين نتائج 2020 و2021 تعتبر «مشوهة» بسبب التأثير الاستثنائي لتفشي فيروس كورونا، فإن جميع المقارنات تتعلق بفترة 2019 (ما قبل الجائحة)، التي اتبعت نمط طلب عادي، والذي تضمن ما يلي:

انخفض الطلب الدولي على رحلات الركاب في عام 2021 بنسبة 75.5% عن مستويات عام 2019. وانخفضت السعة (تقاس بالكيلومترات المتوفرة من المقاعد أو ASKs) بنسبة 65.3%، وانخفض عامل الحمولة بمقدار 24.0 نقطة مئوية إلى 58.0%.

انخفض الطلب المحلي في عام 2021 بنسبة 28.2% مقارنة بعام 2019. وانكمشت السعة بنسبة 19.2%، وانخفض عامل الحمولة 9.3 نقاط مئوية إلى 74.3%.

بلغ إجمالي الحركة لشهر ديسمبر 2021 نسبة 45.1%، أقل من نفس الشهر في عام 2019، بتحسن من انخفاض بنسبة 47.0% في نوفمبر 2021، حيث استمر الطلب الشهري في التعافي على الرغم من المخاوف بشأن متحور «أوميكرون». وانخفضت السعة بنسبة 37.6%، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 9.8 نقاط مئوية إلى 72.3%.

تدهورت مبيعات تذاكر السفر المحلي والدولي المستقبلية منذ نوفمبر الماضي. كانت التذاكر المباعة للسفر في أي وقت مستقبلا عند 45% من مستويات 2019 في النصف الأول من يناير الحالي، وهو يعتبر تدهورا مقارنة بـ50% في ديسمبر، و56% في نوفمبر. ويشير هذا إلى أن الفترة من يناير إلى فبراير ستكون أقل ازدحاما مما كانت عليه في غياب «أوميكرون».

تأثير إجراءات أوميكرون:

وذكر الاتحاد أن قيود السفر الخاصة بمواجهة «أوميكرون»، أدت إلى إبطاء انتعاش الطلب الدولي بنحو أسبوعين في ديسمبر الماضي. وكان الطلب الدولي يتعافى بوتيرة تبلغ نحو 4 نقاط مئوية/ شهر مقارنة بعام 2019. وبدون «أوميكرون»، كنا نتوقع أن يتحسن الطلب الدولي لشهر ديسمبر إلى نحو 56.5% دون مستويات 2019. وبدلا من ذلك، ارتفعت المستويات بشكل هامشي إلى 58.4% أقل من 2019، من - 60.5% في نوفمبر.

وتراجعت الحركة الدولية لشركات طيران آسيا والمحيط الهادئ طوال العام بنسبة 93.2% في عام 2021 مقارنة بعام 2019، وهو أكبر انخفاض في أي منطقة. فقد انخفض بنسبة 87.5% في شهر ديسمب ، وهو أفضل قليلا من انخفاضه بنسبة 89.8% في نوفمبر. وانخفضت السعة الإجمالية للعام بأكمله بنسبة 84.9% مقارنة بعام 2019. وانخفض عامل الحمولة بمقدار 44.3 نقطة مئوية إلى 36.5%.وشهدت شركات الطيران الأوروبية انخفاضا في حركة السفر بنسبة 67.6% في عام 2021 مقارنة بعام 2019. وانخفضت السعة بنسبة 57.4%، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 20.6 نقطة مئوية إلى 65.0%. وبالنسبة لشهر ديسمبر، تراجعت حركة السفر بنسبة 41.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2019، وهو تحسن مقارنة بالتراجع السنوي الذي بلغ 43.5% في نوفمبر.

