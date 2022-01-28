مال وأعمال

ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة Samsung الكورية الجنوبية بـ 53.3% في الربع الأخير من عام 2021 ، حيث ساعدت المبيعات القياسية في التغلب على التحديات التي تواجهها الشركة بسبب مشاكل سلاسل التوريد. وقال أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 13.87 تريليون وون كوري، أي 11.55 مليار دولار، للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021، ارتفاعاً من 9 تريليونات وون كوري خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. هذا وسجلت Samsung أعلى مبيعات سنوية لها بلغت 279.6 تريليون وون كوري في عام 2021، أي حوالي 232 مليار دولار، وهي قفزة بنسبة 18% عن العام السابق.