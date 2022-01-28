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تعد مزارع إبراهيم عبدالوهاب المعيلي، من المزارع الكبيرة المنتجة في الكويت، التي تسهم إلى حد كبير في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، لاسيما في زراعة الأصناف الأساسية والمطلوبة في السوق المحلي من الخضار المختلفة والورقيات المتنوعة، إلى جانب بعض الفواكه وانتاج عسل السدر الطبيعي، علاوة على الاعلاف المطلوب توفيرها لتغذية الأنعام.

وتتميز مزارع المعيلي الكائنة بمنطقة «القشعانية» في العبدلي الزراعية، باستغلالها كل جنباتها بمساحة تبلغ 450 ألف متر مربع وتخصيص أركان لانتاج الحيوانات من الأغنام والعجول وتربية الأبقار والدجاج والحمام فضلا عن انتاج السمك البلطي، وانفرادها بإنتاج أعداد مختلفة من «الحمضيات» في محمية الفواكه التي تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع.

في هذا السياق، قال م. مشاري إبراهيم المعيلي «ابو زيد»: إن مزرعة الوالد تحتضن محمية واسعة مكيفة لإنتاج الفواكه بوجه عام والحمضيات بوجه خاص من ليمون وبرتقال، ويوسف أفندي ونارنج وجريب فروت، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المحمية إلى عدة أجزاء لتشمل مختلف أصناف الفواكه المزروعة في المحمية مثل المانجو والجوافة والأزكادنيا والكاكا والرمان والتين والموز والعنب والمشمش والتفاح والسفرجل والخوخ وغيرها من الفواكه ذات الأصول المصرية والسعودية. وفيما أشار المعيلي إلى ان المزرعة تجمع العائلة بشكل اسبوعي في نهاية عطلة «الويك اند»، قال أنه: «حبّاً في إنتاج العسل الصافي يزرع المزارع المعيلي عشرات الأشجار من السدر حول 50 خلية من خلايا النحل (الكرينولي)، مؤكدا أنه يعمل على تحويل رحيق الازهار إلى العسل الطبيعي مرتين في السنة الواحدة ومنها القطفة الأولى عسل السدر في شهري أكتوبر ونوفمبر والثانية عسل الزهور الربيعية.

أضاف: «أنه «نظراً لولع الوالد بتربية الحلال من أغنام وإبل وأبقار فإنه يزرع وعلى أجزاء شاسعة من مزرعته الجت (البرسيم) والبلوبنك والشعير، ما يسهم في تغذية كل منها الآخر، حيث أن الحيوانات تتغذى على النباتات، ونستفيد من مخلفاتها في تسميد التربة».

وأكد «أبو زيد» ان مزارع الوالد لم تهمل الجانب الخاص بتربية الطيور المتنوعة الأنواع والأشكال من حمام ودواجن، والتي أيضا نستفيد منها توفير الأسمدة الطبيعية لتقوية التربة الزراعية، علاوة على توفير اللحوم البيضاء للأكل.

وأشار إلى ان المزرعة تنتج الخضراوات والثمريات بمساحة تقارب نصف المليون متر مربع، فيوجد قسم منها خاص بزراعة الثمريات الحقلية والمحمية، والحقلية تشمل الزهرة والملفوف والشلغم والقرع والبروكلي والطماطم والباذنجان والكوسا والبطاطا والبصل والخس والخضراوات الورقية المتنوعة، بينما المحمية تشمل الخيار والطماطم الكبيرة والصغيرة.

وذكر المعيلي أن هناك مساحة كبيرة مخصصة لزراعة المئات من أشجار النخيل المثمرة، وجانب آخر لاستزراع السمك البلطي، مشيرا إلى أن والده ابراهيم المعيلي يتبرع بمعظم إنتاج التمور للمحتاجين داخل الكويت وخارجه.

