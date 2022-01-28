النهار Weekend

يعد منتجع وسبا شيراتون الشارقة واحداً من افخم الفنادق في امارة الشارقة، وعلى بعد 10 كم من ربى الشارقة للأحياء المائية و12 كم من مركز صحارى ويضم منطقة شاطئ خاص.

ويتميز منتجع وسبا شيراتون الشارقة بإطلالة مميزة علي الخليج العربي ، حيث يمكنك مشاهدة إطلالة رائعة لمدينة الشارقة ، كما يوفر الفندق إقامة فاخرة وخدمة راقية، ويتسم بديكورات حديثة وأنيقة .

و كما يشمل مكان الإقامة هذا مسبحاً في الهواء الطلق، ويقع بالقرب من مناطق الجذب السياحي مثل متحف الحضارة الإسلامية. ويتوافر تراساً.

وتحتوي جميع الغرف في المنتجع على مكتب وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمام خاص. كما تحتوي الغرف على تكييف هواء، وتوفر بعضها شرفة. وتضم غرف الضيوف خزانة ملابس.

ويتميز منتجع وسبا شيراتون الشارقة بسبا Shine حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالاسترخاء لبعض الوقت في حوض الاستحمام الساخن أو غرفة البخار أو الساونا قبل اختيار العلاج في غرف السبا.

ويتوفر لهواة الجيم مركزاً للياقة البدنية وتنس الطاولة والبلياردو في المنتجع المصنف 5 نجوم.

ويمكن للضيوف الاستفادة من مركز الأعمال للعمل أو القيام برحلة ينظمها مكتب الجولات السياحية لمشاهدة معالم المدينة.

وتشمل وجبة الإفطار خيارات كونتيننتال وأميركية. كما تتوافر الكثير من خيارات تناول الغداء وتناول الطعام في مطعم Arjwan الذي يقدم مأكولات الشرق أوسطية، بينما يقدم مطعم Marasea المأكولات البحرية، ويقدم مطعم Al Qubtan المأكولات العالمية.

