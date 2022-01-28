النهار Weekend

يعتبر برنامج «ليلة خميس» من البرامج الجديدة التي أنتجها تلفزيون الكويت مؤخرا وايضا يستكمل مسيرته في هذه الدورة.

وهو برنامج فني مدته ساعة ونص وعبارة عن ديوانية فنية يتم فيه استضافة مجموعة من الفنانين المتميزين وتقديم جديدهم وايضا الاغاني التي حازت على اعجاب الجمهور ومنهم علي عبدالله وحنان رضا وحنين واخرون.

البرنامج من تقديم المايسترو احمد العود و شيماء سليمان و ولاء الصراف اما بالنسبه للفرقة الموسيقية فهي بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي احمد العود والإخراج للمخرج القدير محمد حسين المطيري وناصر قاسم.

البرنامج يعرض في تلفزيون الكويت على القناه الاولى كل يوم خميس في تمام الساعة الـ 10 مساء.

