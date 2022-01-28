النهار Weekend

أكدت الفنانة مي عمر أن مسلسلها في رمضان 2022، سيكون بعيداً تماماً عن الدراما الصعيدية، لأنها ترفض تكرار التجربة نفسها في سنتين متتاليتين، بعد أن قدّمته العام الماضي في «نسل الأغراب».

وأوضحت أنها تهتم هذه الفترة بالسينما أكثر، ولديها أكثر من عمل فني، منها «بنات رزق» مع شيرين رضا وأروى جودة، وتجسد فيه دور نصابة، و«بضع ساعات في يوم ما» مع محمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي و«صغيرين».

وتمّ اللقاء على هامش وجود مي عمر في المملكة العربية السعودية لحضور معرض «أنا عربية»، حيث أطلّت ببدلة بيضاء أنيقة، خطفت بها أنظار الحضور الذين أشادوا بإطلالتها.

يُذكر أن مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة: أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، وهو سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، ويحكي عن قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة «الغريب»، الحرب التي أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب محكوميته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.

