النهار Weekend

انتفض عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب ، للدفاع عن الفنانة المصرية منى زكي، بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له من الشارع المصري، على خلفية دورها في فيلم أصحاب ولا أعز، الذي تنتجه منصة نتفليكس، حيث وصل الأمر إلى دعاوى قضائية وطلبات برلمانية مصرية بحجب العمل الفني وإيقاف عرضه على المنصة، بسبب ما اسموه الترويج إلى المثلية الجنسية وما احتواه العمل من ألفاظ وتصرفات خادشة للحياء تتعارض مع تقاليد المجتمع العربي والدين الإسلامي.

وتحولت صفحات الفنانين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والانستغرام إلى دعم وتأييد لزميلتهم الفنانة منى زكي، مؤكدين أنها فنانة كبيرة ولم تقم بجرم بالمشاركة في هذا العمل الفني،كما حرص عدد كبير من الفنانات على دعم منى زكي من خلال نشر صور تجمعهم بها، وابرزهم ياسمين عبدالعزيز والهام شاهين وكارول سماحة ونشوى مصطفى وهالة صدقي ونيللي كريم ومنة شلبي . وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين، اكثر المدافعات عن منى زكي، موضحة أنها ممثلة رائعة وقدمت دورا من أهم أدوارها، ودافعت الممثلة إلهام شاهين عن فيلم أصحاب ولا أعز وأبطاله، معبرة عن إعجابها به.

حوار طبيعي

كما أشادت بأداء منى زكي في الفيلم، «منى ممثلة رائعة وقدمت دورًا فنيًا من أهم أدوارها»، وتابعت أن «الفيلم رائع بكل المقاييس، وليس به ما قد يخدش حياء أي شخص من المعقدين الذين يريدون سينما ترفع شعار (ممنوع اللمس)، والأمر يقتصر على جرأة في الحوار.

وقالت إلهام شاهين، إن لغة الحوار في الفيلم واقعية وقد يدور بالفعل بين أي مجموعة من الأصدقاء، لا أعرف أين المشكلة؟».

وقالت الفنانة كارول سماحة في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»: «أعجبتني كثيرا النسخة العربية لفيلم أصحاب ولا أعز، أداء رائع لجميع الممثلين السيناريو والإخراج متقن، تحية خاصة للمبدعة منى زكي، تعجبني دائما الأعمال الواقعية التي تكشف المستور، وتكسر التابوهات، وتظهر الحقائق كما هي.. استمروا». وهنأت الفنانة هند صبري أبطال الفيلم، قائلة: «مبروك لأصحابي الكتار اللي في الفيلم»، وذكر الفنان أحمد فهمي أن «الهجوم على الفيلم لم يقلل أو يزيد من قيمة منى زكي الفنية»، متعجبا من انتقاد الجمهور للعمل ولمنى زكي من منطلق أخلاقي، على الرغم من دعمهم للفنان العالمي رامي مالك بعد حصوله على الأوسكار.

عدم التحضر

وكتبت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عبر صفحتها: «يعني لازم اختلافنا يبقي دوشة، هو إحنا مينفعش نختلف بصوت واطي، في كل اختلافاتنا في الرأي على أي موضوع بنتحول لأهلي وزمالك، منتهى العصبية وعدم التحضر، يا سيدي كل حد بيكون وجهة نظره حسب تكوينه النفسي والمحيط اللي اتربى فيه وقناعاته». وأصدرت نقابة المهن التمثيلة برئاسة د. أشرف ذكي، بيانا دعمت فيه الفنانة المصرية، ونفت فيه ما تردد عن صدور قرار بشطبها من جدولها، موضحة أنه لم يصدر اي قرار بشطبها.

حرية الإبداع

وتوعدت النقابة بملاحقة قضائية لكل من خاض في عرض الفنانة، موضحة أنه ليس من حق أحد الخوض في أعراض شخص آخر سواء كان فناناً او غير فنان.

وأكدت النقابة في بيان لها: «على ثوابت أساسية أهمها، الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية كجزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه». وقالت: «النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه، نتيجة عمل فني أسهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة».

ناقوس الخطر

وتابعت: «دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم، والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه، ودور فنون التمثيل خصوصا». وأهابت النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه».

الرد على الهجوم

فيما اكتفت الفنانة المصرية منى ذكي،بنشر صورة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستغرام للرد على الهجوم الشديد التي تعرضت له ، تمنت فيها ألا يجعلها الله ثقيلة على قلب أحد، وأن يبعدها عمن يتمنى بعدها ومن يؤذيها. وجاء نص الدعاء الذي نشرته منى ذكي على النحو التالي: «اللهم امنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا يا رب العالمين». وأضافت: «يا رب لا تجعلني ثقيلا على قلب أحد وابعدني عن من يتمنى بعدي ومن يؤذيني، ولا يتمنى الخير لي ولو كان أحب عبادك لقلبي».

يشار إلى أن فيلم «أصحاب ولا أعز» أول فيلم عربي تنتجه نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية، وتدور أحداثه حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة ترفيهية، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة التي تأتي لهذه الهواتف على مرأى ومسمع من جميع الحاضرين على طاولة العشاء.

