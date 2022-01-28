النهار Weekend

«التجديد».. هدف تسعى إليه المرأة في حياتها، والملابس، تأتي على رأس قائمة «التجديدات» التي تطلبها حواء، وظلت لفترة طويلة «لفة الحجاب» واحدة من الأمور التي تسعى السيدة أو الفتاة المحجبة للبحث عن أشكال جديدة لها، وهو ما سمح بظهور «التربون» الذي انتشر في السنوات الماضية بديلًا لـ«لفة الحجاب التقليدية»، وكان «التربون» يقدم في البداية جاهزًا، غير أن المصممة ياسمين خطاب، خرجت لتعلن تمردها على «التربون الجاهز»، وتقدم تصميمات جديدة له، ليس هذا فحسب، لكنها قدمت أيضا «تربون هاند ميد»، الأمر الذي جعلها تحصل على لقب أول مصممة تربون في مصر والوطن العربي. «تربون شتاء 2022» عنوان المجموعة الجديدة التي قدمتها «ياسمين» للمحجبات، والتي استطاعت فيها الجمع ما بين الأناقة واختصار الوقت لكل محجبة تبحث عن إطلالة أنيقة ودافئة في الوقت ذاته.. وعن تفاصيل المجموعة وأمور أخرى كان الحوار التالي:

? بداية.. حدثينا عن أحدث مجموعة لـ«التربون» التي تقدمينها لشتاء 2022؟

? «كولكشن شتاء 2022 » مختلف تماما عن أي كولكشن سبق وما قدمته من قبل منذ بداياتي وحتى الآن، هذا إلى جانب أني منذ عام تقريبًا لم أطرح مجموعة خاصة للتربونات، فمنذ 6 سنوات كنت أعتاد على طرح كولكشن للملابس مع كولكشن لـ«التربون»، لكنني غبت عام كامل، لذا كان لا بد وأن أقدم تحدياً جديداً لم يقدم في مصر من قبل.

? ماذا عن تفاصيل هذا التحدي؟

? استغرق التحدي مني وقتاً حتى قررت أن أقدم «خطاً كاملاً أورجينال هاند ميد»، خالصاً، فهناك 10 تربونات لم توضع على ماكينة خياطة تماما، جميعها كانت شغل يدوي تماما من البداية إلى النهاية.

? ما الذي يميز «الشغل اليدوي» عن التصميمات التي تحتاج إلى ماكينة خياطة؟

? مما لا شك فيه أن الشغل اليدوي أكثر دقة وأكثر جمالا، فالمجهود المبذول في أي عمل «هاند ميد» يفوق بكثير الشغل العادي وهذا المجهود يظهر واضحًا على التصميمات.

? ما أبرز الخامات التي لجأتِ إلى استخدامها في تصميم «التربون الجديد»؟

? دمجت خامات مع بعضها البعض مثل قماش الكشمير مع الدانتيل، واستخدمت قماش (القطيفة الأورجينال، الشنتونج الهندي، الستان، والكتان) وقدمت توليفة وسمة ملوكي، هذا فضلا عن شهرتي بأنني أحب العودة في تصميماتي إلى العصور القديمة، لأستوحي منها أشكالاً جديدة، سواء تربون أو أزياء وهو ما يميزها عن غيرها من التصميمات.

? هل الخامات المستخدمة في المجموعة الجديدة تتناسب مع طبيعة فصل الشتاء وتشعر من يرتديها بالدفء؟

? بالطبع.. راعيت ذلك، فالستان الذي استخدمته في الكولكشن نوع من الستان الثقيل للغاية وهو غير موجود في مصر فهو «ستان فرنساوي»، كما أن قماش الشنتونج الهندي هو الآخر ثقيل، واستخدمت الكتان على الرغم من أنه خامة صيفية لكني دمجته مع الصوف، وعملت على توظيف كل خامة حسب كل تصميم وما يناسبه.

? ما المدة الزمنية التي يستغرقها تصميم التربون؟

? من المعروف أن الشغل اليدوي يأخذ وقتاً طويلا بالطبع، فكل تربون يستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام.

? من أي عصر تحديداً أستوحيتِ تصميمات التربون؟

? التربونات مستوحاة من العصر العثماني والأزياء من العصر المملوكي، وجميعها مشغولة يدويا برسومات متنوعة.

? وماذا عن الألوان، هل كانت شتوية تقليدية أم قدمت جديداً؟

? يمكن القول أني تمردت على الألوان الشتوية التقليدية مثل البني والجراي والشيكولاته، وقدمت في تلك المجموعة ألوان الفوشيا والأخضر لأنه «ترندي» وموضة جدا، ولون المسطردة والكحلي، والـ«رويال بلو- royal blue» واستخدمت الزهري والأسود والبيج والأحمر لأنه موضة هذا العام، والبترولي ودمجت ألوان فاتحة بألوان قاتمة، والذهبي مع الأخضر موضة أيضا، ومن هنا فقد كسرت كل القواعد، لأن شتاء عام 2022 شتاء مبهج جدا في ألوان الموضة.

? هل كل تصميم من التربونات له ما يناسبه من أزياء؟

? بالفعل.. فهناك تصميمات تناسب الكاجوال أكثر، وهناك تصميمات كلاسيكية تناسب الملابس الكلاسيكية، وهناك الفرو الذي يناسب ارتداء البالطو والملابس الشتوية الثقيلة التي تناسب أيام الشتاء الباردة، وراعيت في التصميمات أن تتناسب مع جميع الأزياء بألوانها المختلفة.

? كيف كانت ردود الأفعال على «سوشيال ميديا» بعد طرحك الكولكشن الجديد؟

? ردود الأفعال فاقت توقعاتي الحمد لله، فالكولكشن متنوع وكبير وأخذ منا وقتًا ومجهودا كبيراً، وكانت النتيجة مبهرة ومرضية للغاية، خاصة ردود الأفعال على «سوشيال ميديا».

