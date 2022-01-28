النهار Weekend

الفضة الأفغاني والإكسسوارات الإفريقية والبدوية تتربع على عرش الموضة.. والخرز الطبيعي الإفريقي يضفي ثراء على إكسسوارات الشتاء. «تصميمات مختلفة.. أفكار جديدة.. وإكسسوارات فريدة».. ثلاثة تحديات وضعتها مصممة الأزياء، أميرة بهاء، وهى تستعد لاقتحام عالم مصممي الأزياء، وما هي إلا فترة قليلة مرت، حتى استطاعت «أميرة» أن تغرد منفردة في عالم الملابس والتصميمات، بعدما قدمت أزياء لا يستطيع مصمم آخر أن ينافسها في تصميمها، لاسيما وأنها تصميمات جاءت لتترجم أفكار مختلفة، ناهيك أيضا عن أسلوب ارتدائها المختلف هو الآخر، إضافة لتصميمها لاكسسوارات فريدة من نوعها باستخدام الخرز الطبيعي الإفريقي والعاج والأخشاب والتي تقوم بتصميمه بما يتناسب مع كل تصميم أزياء تصممه، ووسط هذا كله، لم تغفل المصممة المصرية متابعة خطوط الموضة العالمية والالتزام بقواعدها، ولكن وفقًا لـ«الفكر المصري».

الموضة العالمية

«أميرة» تحدثت عن أحدث مجموعة تصميمات لها، وقالت: قدمت في هذا الكولكشن تصميمات تجمع بين الكلاسيكية والانثوية بحيث نتماشى مع الموضة العالمية، فالبليزر والجاكيت والفساتين الطويلة والمنفوشة من أساسيات الموضة في العالم هذا العام، وهو ما أحببته كثيرا، لأنني وجدت أن تفكيري يساير تلك الموضة.

الوتر بروف

وتابعت: «الكابوتينيه والفايبر والوتر بروف موضة هذا العام، لكن لم يعد استخدامهم قاصرا على الجاكيت فقط بل استخدمتهم في أشياء كثيرة من قبل، وهذا العام استخدمتهم في تصميم التنورة والفستان والجاكيت والمنتوهات بأطوالها المختلفة، كما استخدمت قماش الوتر بروف في أكثر من تصميم، وأحبيت هذه الخامة كثيرا في فصل الشتاء، كما أحب الكابوتنيه لأنه يعطي شكلا وأناقة لا حدود لها، ووضعت الفايبر من الخلف وأقفلت عليها ببطانة، وأصمم الشكل الذي أريده سواء كاروهات أو سمبوكسات، أو خطوط، على ظهر القماشة حتى لا تظهر من الأمام،، والفايبر حوالي 1.5 ملي أو 3 ملي حسب السمك الذي احتاجه للتصميم، كما قدمت شكلاً جديداً لـ«الجوخ»، فمن المعروف أنه يكون سادة، لكنني قدمت «جوخ منقوش»، وهذا ما اعتبره انفراداً خاصاً بي».

أشكال تراثية

«أميرة» أشارت إلى أنها «تعشق الحركات والاشكال في القماش خاصة المتعلقة بالتراث، والأشكال الدينية وهي تعطي روحاً مصرية إسلامية وفرعونية، وهناك شكل لقماش يعطي طابعاً إيطالياً، والتراث الإيطالي فهناك قماش مستوحي من جزيرة صقلية، وأخذت منهم هذا التراث العتيق، ولا يمكن بالطبع الاستغناء عن الإفريقي، فاستخدمت قماش ذا طابع إفريقي بالرسومات الإفريقية البديعة وليس فقط الموتيفات الإفريقية بل استخدمت الزرافات والوشوش والمرأة الإفريقية والفيلة والصحراء واستخدمتها في تصميمين».

تصميم مميز

وأضافت: صممت طقماً فريداً من نوعه عبارة عن ثلاث قطع فهو عبارة عن جاكيت، وفيست وجيب، يمكن ارتداؤهما مع بعض، ويمكن أن تستغني عن الجيب وترتدي الجاكيت بالفيست، والفيست بسوستة يمكن غلقه أو فتحه، كما أن ألوانه هادئة جدا، وأعشق هذا التصميم لأن به فكرة مختلفة، كما صممت جاكيتاً طويلاً عندما يغلق يبدو وكأنه بلوزة منقوشة على جيب ماكسي طويل منفوشة قليلا، وعندما يفتح من الأمام يظهر منتوه طويل وهو تصميم مميز للغاية.

الاكسسوارات في التصميم

وفيما يتعلق بـ«الإكسسوارات»، قالت «أميرة»: في تصميماتي للإكسسوار لا يمكن أن استغنى عن الفضة الأفغاني أو الخامات الإفريقية، فالفضة الأفغاني أساسية معي في أي تصميم سواء في التعليقات الكبيرة أو الكوين أو العملات المعدنية (الفضة الأفغاني القديمة) والدلايات والشراشيب من الفضة، إضافة إلى الخامات الإفريقية وهي جميعها من الخرز الطبيعي وخامات جميعها من الطبيعية وليست بلاستيك، ومن أشكال الخرز الطبيعي في إفريقيا الطبل والأخشاب والجلد والعاج والخشب الأبانوس، وشكل الرجل الإفريقي والمرأة الإفريقية بالطرحة التي ترتديها أعلى رأسها وكل هذا من الأخشاب، وهناك أشكال للدوائر والدمعة، كما استخدمت بعض الأشكال البدوية بشكل رقيق وهادئ.

