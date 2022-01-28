النهار Weekend

أعادت الأحداث التي شهدتها مباراة الكاميرون مع جرز القمر وراح ضحيتها 8 أشخاص، إلى الأذهان كوارث كثيرة مرت على ملاعب الساحرة المستديرة وأسفرت عن الكثير من القتلى والجرحى.

وتدافعت الجماهير خارج الملعب الأولمبي الذي احتضن المباراة الاثنين الماضي ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا في العاصمة ياوندي.

وأوضحت وزارة الصحة الكاميرونية أن التدافع حصل لحظة تأكد المنظمين من حصول المشجعين على «البطاقة الصحية» لدخول الملعب من بوابة جنوبية لمشاهدة المباراة التي فازت بها الكاميرون المضيفة 2-1 وبلغت ربع النهائي حيث ستلاقي غامبيا.

وعلى الرغم من خفض سعة الملعب الذي يتسع لستين ألف مشاهد بسبب اجراءات كورونا، الا ان الطاقة الاستيعابية يتم رفعها الى ثمانين بالمائة عندما يلعب منتخب «الأسود غير المروضة».

وقال تقرير صادر عن وزارة الصحة الكاميرونية: «تم تسجيل ثماني وفيات لامرأتين وأربعة رجال، جميعهم في الثلاثينات من العمر، إضافة الى طفل وجثة أخذها أفراد من العائلة».

وأضافت الوزارة أن الجرحى نقلوا «فورا بواسطة سيارات الإسعاف الى المستشفيات، لكن ازدحام السير أبطأ عملية النقل».

وأشارت الوزارة الى أن «نحو 50 شخصا أصيبوا في التدافع بينهم شخصان جراحهما متعددة واثنان آخران اصابتهما خطيرة في الرأس ورضيع تم نقله على الفور إلى المستشفى العام في ياوندي في حالة مستقرة طبيا».

وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية أبيل مبينغ لوكالة فرانس برس: «حصل تدافع كما يمكن أن يحدث عندما يكون هناك ازدحام. نحن بانتظار الحصول على معلومات موثوقة حول عدد الضحايا في هذا الحادث المأساوي».

وأعلن الاتحاد الافريقي للعبة («كاف») في بيان إنه «يحقق بالوضع ويحاول الحصول على تفاصيل أكثر حول ما حدث».

وأضاف أنه أرسل أمينه العام «لعيادة المشجعين في المستشفى في ياوندي»، لافتا أنه «على اتصال مستمر مع الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة المحلية». ونشر وزير الصحة الكاميروني ماناودا مالاشي صورا له على تويتر وهو يزور مستشفى يعالج المصابين في الحادث.

وتعود الذاكرة لبعض الأحداث المأساوية التي حدثت سابقا في ملاعب كرة القدم حول العالم، مثل كارثة هيلسبروه بين جماهير نوتنغهام فورست وليفربول عام 1989، كارثة «براندن بارك» عام 1946، وملعب ماراكانا البرازيلي الشهير عام 1992، وكارثة استاد دينة ساري في إيران عام 2001، فيما كانت آخر حوادث انهيار المدرجات تعود لسبتمبر 2017 في الدوري الفرنسي بين أميان وليل.

وفي عام 1946، على ملعب براندن بارك التابع للنادي، احتشد قرابة 85 ألف مشجع لناديي بولتون وستوك سيتي، وسبب العدد المهول من المشجعين، اضطر عدد منهم إلى دخول المستطيل الأخضر، قبل أن يوقف الحكم المباراة ويطلب منهم الرجوع إلى المقاعد، إلا أن هناك حاجزين انهارا ما دعا الحكم إلى إيقاف اللعب بعد أن تم تأكيد وجود حالة وفاة، قبل أن يتسبب التدافع والزحام في وفاة 33 مشجعا، وإصابة 400 في إحدى أفظع كوارث ملاعب إنجلترا.

وعلى ملعب ماراكانا البرازيلي، والشهير بسعته التي تبلغ 199 ألف مشجع عام 1950، وهو أكبر عدد حضور جماهيري في تاريخ كرة القدم، إلا أنه عام 1992، تعرض أحد الحواجز بين الجزأين العلوي والسفلي إلى انهيار بسيط، تسبب بسقوط عشرات المشجعين وأدت إلى وفاة 5 منهم، وإصابة 50.

وفي مايو 1964 سقط 318 قتيلا وأصيب أكثر من 500 خلال أعمال شغب شهدها الاستاد الوطني بالعاصمة البيروفية ليما، حيث تسبب إلغاء هدف لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد الأرجنتين في إثارة غضب الجماهير. وتدخلت قوات الأمن بإلقاء قنابل دخان على المدرجات فيما كانت الأبواب موصدة ليسقط المئات بسبب التدافع والاختناق بالغاز.

وشهدت مباراة محلية في الأرجنتين بين الغريمين ريفر بليت وبوكا جونيورز عام 1974 سقوط 74 قتيلا، وإصابة أكثر من 150 بسبب تدافع جماهيري من خلال إحدى البوابات المغلقة ما أسفر عن دهس العشرات تحت الأقدام.

وعرفت القارة الأوروبية حادثا مؤسفا من النوعية ذاتها خلال مباراة بين عملاقي اسكتلندا سلتيك وجلاسجو رينجرز عام 1971. وأسفر تغير نتيجة المباراة في الثواني الأخيرة بينما الجماهير تشرع في الرحيل في حدوث حالة من الهياج والتدافع سقط على إثرها 66 قتيلا.

وشهد عام 1982 أكثر حوادث كرة القدم مأساوية قياسا إلى عدد الضحايا حين سقط 340 قتيلا خلال مباراة بالبطولة الأوروبية بين سبارتاك موسكو الروسي وهارليم الهولندي.

وأجبرت قوات الشرطة المشجعين على الخروج من الملعب خلال الدقائق الأخيرة عبر أحد الأنفاق الضيقة، لكن إحراز هدف في الدقيقة الأخيرة دفع المئات لمحاولة العودة إلى الملعب من جديد ليسقطوا تحت الأقدام بسبب التدافع في اتجاهات مختلفة. وحاولت السلطات السوفيتية التقليل من حجم الكارثة بالإعلان عن سقوط 61 قتيلا فحسب، وهو ما ثبت لاحقا عدم صحته، كما نفت مرارا مسؤولية الشرطة عن وقوع المجزرة.

وفي مايو 1985 أدى حريق اشتعل في الساحة الخشبية لملعب «فالي باراد» خلال مباراة محلية بين فريقي برادفورد سيتي ولينكولن سيتي إلى مقتل 56 مشجعا.

لكن أشهر حوادث العنف وأكثرها دمويا بالنظر إلى حجم الاشتباكات ترتبط بملعب هيسيل بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وسبقت المباراة النهائية للبطولة الأوروبية بين يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي عام 1985 اشتباكات بين جماهير الفريقين، أعقبها انهيار حاجز فاصل بينها ما أسفر عن مقتل 39 قتيلا أكثرهم من الإيطاليين، وحرمت الفرق الإنجليزية على إثر الحادث من المشاركة في البطولات الأوروبية مدة خمسة أعوام.

بعدها بأربعة أعوام شهد ملعب هيلزبره بمدينة شيفيلد أكثر حوادث الملاعب الإنجليزية فداحة خلال تدافع جماهيري بمباراة بين ليفربول ونوتنجهام فورست.

واشتعلت الأحداث على إثر قرار الشرطة فتح البوابات لجماهير من ليفربول تواجدت بخارج الملعب، ما أدى إلى اندفاع جماهيري سقط على إثره 96 قتيلا.

وعلى المنوال نفسه تسببت حالات فرار جماعي من الملعب في مقتل 84 مشجعا خلال مباراة بين جواتيمالا وكوستاريكا بمدينة جواتيمالا سيتي عام 1996. وبرزت خلال العقد الأخير حوادث مؤسفة في الملاعب الإفريقية بعدما تسبب تدافع بملعب إيليس بارك بجنوب أفريقيا في سقوط 43 قتيلا خلال مباراة بين فريقي كايزر تشيفز وأورلاندو بيراتس عام 2001.

وشهد عام 2009 حادثا مأساويا حين سقط 19 قتيلا بسبب تدافع مشابه بملعب أبيدجان قبل انطلاق المباراة بين ساحل العاج ومالاوي بتصفيات كأس العالم.

وفي آسيا، تحديدا في مدينة ساري الإيرانية، عام 2001، تعرض مشجعو فريقي بيرسبوليس وشاموشاك إلى مفاجأة لم تكن في الحسبان، بعد أن انهار بهم المدرج ما سبب تواجد 20 ألف شخص على أرضية الملعب على الأقل، سببت إصابة 143 شخصا، ومقتل شخصين على الأقل.

وعودة إلى أوروبا في مدينة أميان الفرنسية، على «ستاد دو لا ليسورن»، بشهر سبتمبر 2017، احتفل مشجعو نيس «المتعثر» بهدف فريقهم في مرمى المضيف بطريقة جنونية سببت دخول 200 – 500 مشجع لنيس إلى أرضة الملعب وإصابة 4 أشخاص بحالات خطيرة، دون أي وفيات.

74 مشجعاً ضحايا مجزرة بورسعيد

تظل مأساة «مجزرة بورسعيد» عالقة في أذهان الجماهير المصرية، ولا ينسى المصريون يوم الأول من فبراير للعام 2012 عند سقط 74 مشجعا من جمهور النادي الأهلي، قتلوا خلال مباراة فريقهم مع المصري على ملعب بورسعيد.

التقارير الصحفية بعد المجزرة أكدت أن الملعب كان مكدسا بالأسلحة البيضاء، وأن الأمن تساهل مع جماهير المصري المدفوعة إعلاميا نحو الانتقام من الجماهير الأهلاوية بعد تصعيد ومشادات إعلامية امتدت لشبكات التواصل الاجتماعي على مدار أسابيع قبل المباراة، التي أصر اتحاد الكرة على إقامتها رغم الأجواء المشحونة. ووسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بأن مجموعة من جماهير الأهلي استفزت جمهور المصري ليدفع الأبرياء الثمن، وبين حديث أهلاوي عن أن أنصار الفريق البورسعيدي دخلوا المباراة وهم مشحونون والقوا الالعاب النارية على اللاعبين والحكام حتى قبل انطلاق المباراة. كانت تلك المباراة بالإضافة إلى مباراة الزمالك مع انبي التي راح ضحيتها 22 مشجعاً للزمالك في العام 2015، من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى استمرار منع الحضور الجماهيري لمباريات الدوري المصري.