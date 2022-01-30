المواطنون يدعمون الحكومة ولكن...!

آراء

إن أغلبية المواطنين يحبون ويدعمون الحكومة في كل تصرفاتها التاريخية. ومع ذلك لايرون اي بوادر للاصلاح من قبلها. وهل هناك تفسير لذلك التصرف العجيب المعيب؟ ماذا تريدون من المواطنين؟ لماذا تضعونهم في حيرة مستمرة؟!

فكري يا حكومة في وضع البلد المزعج والغريب في المنطقة. حرام عليكم الاستمرار في عدم التفكير في راحة المواطنين وخوفهم على مستقبلهم ومستقبل اولادهم.

إن الامور للاسف لا تبشر بالخير. والكل محبط وينتظر الجدية في التغيير والاصلاح.

لذا يكفي احباط وتخويف للمواطنين على حاضرهم ومستقبلهم كفى عبثاً. الناس تبي الإصلاح وترجو من اصحاب القرار التفكير الجدي في البدء بالاصلاح الذي تأخر كثيراً وتعقد مشكلة البلد في سوء الادارة غير الطبيعي بكل المقاييس.

ان طلب المواطنين من اصحاب القرار صار ملزما وجديا قبل فوات الأوان.. والندم على كل شيء في الكويت لان الجميع في نفس القارب.

ان ما يحصل للمواطنين من سلبيات او ايجابيات سوف ينعكس على الدولة بنفس الدرجة. فلماذا لا نعمل على تقريب المصلحة بينها وبين المواطنين لصالح هذا البلد؟ انها دعوة محبة للنظام ان تبدأ في التفكير الجدي المحق للبلد في ارساء الخطوات الجادة للاصلاح من اجل هذا البلد المسكين الطيب.. والله المستعان...

