آراء

يسأل الطفل والده هل وصلنا أم بعد؟، يبتسم الأب ويجيب حبيبي باقي القليل لنصل، يرتاح الطفل وهو ينظر عبر النافذة إلى معالم الطريق تارة وإلى وجه والده تارة تغمره السعادة لأن الطريق واضح ويشعر بالأمان من قيادة والده. تصور بأن يكون الشعب هذا الطفل وبأن يكون القياديون بكل مستوياتهم مكان الأب، فحين يسأل أحدنا إلى أين المسير واين سنذهب ومتى سنصل، نحتاج بأن يكون هناك جواب شافٍ وإن لم نجد الجواب فهذا ما يزرع بداخلنا خيبة الأمل والخوف من المجهول ويزعزع ثقتنا بهؤلاء المسؤولين ويجعلنا نشك بأنهم قادرون على القيادة بنا بأمان إلى المكان الذي نتطلع له.

الوقت يجري وكلما اقتربنا لسنة 2035 نشعر بالقلق لأن أساس بناء رؤية الوطن لم تتحقق بعد، واين معالمها واين دورنا فيها واين ما تحقق منها وما هي العناصر التي نسعى لبنائها؟ باختصار نحن نعيش فشلاً ذريعاً في تحقيق الرؤية.

نأخذ نفسا عميقاً،،،

أنا إنسان لا يعنيني التحدي السياسي وندعو الله لكل سياسي التوفيق والنجاح، لكنني يهمني أن أوازن بين من نحن وأين يجب أن نكون، والانتقاد الذي أطرحه مستحق فمن منا لا يريد تحقيق الرؤية فبالنهاية ازدهار الوطن يعود على كل فرد منا بالفائدة، وان تم وضع إطار رؤية الوطن فمن غير أبنائه المخلصين سيعملون على تحقيقها، هذه الرؤية التي يجب أن تدرس في المدارس، وتزرع بداخل شبابنا كي يشعر كل منهم بالمسؤولية تجاهها، وفي العمل على المسؤولين تحديد دور كل فريق وأهدافه.

عندما نفهم ملامح الرؤية ومحطاتها ونعلم دورنا فيها ونصنع البيئة المحفزة لها، عندها ستبدأ ملامح الوطن الجديد تتكامل.

