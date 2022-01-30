التطبيقات الإلكترونية وذوو الاحتياجات

آراء

إن الكثير من الشعوب يبذلون المزيد من الجهد وذلك من أجل توفير التطبيقات التعليمية الإلكترونية لذوي الاعاقة، وذلك لسعيها الدائم لدمجهم في مؤسساتها التعليمية ذات الطابع الخاص من تحقيق لأهداف تعليمية ويختلف كل شخص عن شخص آخر تبعاً لاختلاف الفروق الفردية وذلك في درجة استخدامه لهذه التطبيقات ومنها ما تشهده الكويت من تطور في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفيرها للطلبة ذوي الإعاقات المختلفة، وما تبذله أيضاً من خدمات تخص الإنسانية من جهود في مجال ذوي الاعاقة، حيث يعود اهتمامها بتوفير تكنولوجيا التعليم للطلبة ذوي الاعاقة، وان تدريب الطلبة ذوي الاعاقة على وسائل تكنولوجيا التعليم المختلفة، كأجهزة الحاسوب و«أيباد» وغيرها، قد اسهم في الكثير من الايجابيات التي تعود عليهم سواء أكان ذلك من الناحية النفسية أم الاكاديمية أم الاجتماعية أم الاقتصادية، لذا أثبتت دراسات كثيرة ان استخدام الوسائل التعليمية كالحاسب الآلي مثلا له دور كبير في خفض حجم المشكلات التي يعانون منها حيث تتوافر فيها كثير من البرامج المسلية والألعاب والتطبيقات التعليمية التي تدخل البهجة والسرور في نفوس هؤلاء الطلبة، وبالتالي تخفف كثيراً من حدة التوتر والقلق النفسي لديهم، وبذلك يستخدم كثير من المعلمين هذه الوسيلة كمحفز ايجابي في تعديل سلوكهم وزيادة تحصيلهم الدراسي، فهل يمكن القول بأن هذا التكيف بين الطلبة والتطبيقات التعليمية تعد تمهيداً لتوفير فرص التعليم الإلكتروني لهم «عن بُعد» التعليم عن بعد وسوف أتناول نبذة مختصرة عن التطبيقات التعليمية للطلبة ذوي الاعاقة هي النظرية والتطبيق في تصميم وتطوير واستخدام وإدارة تقويم البرامج الخاصة بالطلبة ذوي الاعاقة لتيسير عملية التعليم والتعلم، والتعامل مع مصادر التعلم المتنوعة لاثراء خبراتهم وسماتهم وقدراتهم الشخصية»، ونقصد بالتقنيات ليس فقط الاجهزة، أو الالكترونيات لكن أقصد بها أي وسيلة تعليمية تساعد في تسهيل فهم المادة العلمية، حتى وان كانت السبورة والطباشير والكتاب، تعد تقنيات تعليمية مساعدة، فإن أهمية استخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية في مجال تعليم ذوي الاعاقة تتمثل في انها: تؤدي دوراً مهماً في معالجة الفروق الفردية بين الطلبة ذوي الاعاقة، فتتنوع طرق وأساليب التعليم بما يناسب قدرات كل منهم، تفيد في تعليم الطلبة ذوي الاعاقة بالانماط السلوكية المرغوب فيها واكسابهم المفاهيم المعقدة، تساعد في التغلب على الانخفاض في القدرة على التفكير المجرد للطلبة ذوي الاعاقة، وذلك بتوفير خبرات حسية مناسبة. فتقوم الوسائل التعليمية والتكنولوجية بدور مهم في تشويق الطلاب ذوي الاعاقة وزيادة دافعيتهم واقبالهم على التعلم، تساعد على تكرار الخبرات وتجعل الاحتكاك بين الطلبة ذوي الاعاقة وبين ما يتعلمه احتكاكاً مباشراً وفعالاً، والذي يعد مطلباً تربوياً تفرضه طبيعة الاعاقة، تساعد على زيادة التحصيل وتكوين اتجاهات موجبة للاطفال ذوي الاعاقة، تساعد على اكساب الطلبة ذوي الاعاقة المهارات الأكاديمية اللازمة لتكيفهم مع المجتمع المحيط بهم. المساعدة في نمو جميع المهارات العقلية والاجتماعية واللغوية والحسية والحركية» لدى الطلبة ذوي الاعاقة، التقليل من آثار الاعاقة، ما يساعد الطلبة ذوي الاعاقة على تحسن فرص تعلمهم وزيادة فرص ابداعهم. المشاركة الفعالة بشكل كامل في الفصول التعليمية العامة، واثراء المنهج، وزيادة الحافز أو الباعث، وتشجيع التعاون وزيادة الاستقلالية، وتدعيم التقدير الذاتي، والثقة بالنفس، وتقليل الاعتماد على الاخرين، مع جعل هؤلاء الاطفال مندمجين مع مجتمعهم والتواصل معه من خلال المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وتنمية مهاراتهم الحياتية.

