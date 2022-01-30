الحرب تلوح في الأفق وأوروبا معرَّضة للدمار

آراء

بعد فشل المحادثات بشأن اوكرانيا بين الولايات المتحدة الاميركية ودول الحلف من جهة وروسيا الاتحادية من جهة اخرى فان الامور تتجه الى التصعيد العسكري خصوصا بعد حشد روسيا 170 ألف مقاتل من الجيش الروسي على طول الحدود مع اوكرانيا مما يدل على اصرار روسيا وعدم تراجعها في موضوع دخول أوكرانيا وانضمامها لحلف الناتو ولوح بذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان لا تراجع من التصعيد والحرب اذا ما اقدمت عليه دول حلف الناتو وقبول أوكرانيا عضوا في الحلف فان روسيا جاهزة للحرب وجاهزة لابعد من ذلك وهذا الروسي قد يدمر اوروبا بأكملها.

هذا وتقاطعت ردود الفعل الأميركية حيال نهاية المحادثات بشأن أوكرانيا عند سؤال معلق: هل يعود بوتين إلى الطاولة أم يترجم تلويحه بالبديل العسكري؟. دبلوماسية الأيام الثلاثة في جنيف وبروكسل وفيينا بين واشنطن، ومعها حلف «الناتو» والأوروبيون، وموسكو، وصلت إلى طريق مسدود ومن دون تحديد موعد لاستئنافها.

وتشير ترجيحات إلى أن العودة إلى الطاولة، إن حصلت، لن تكون قريبة. إذ باتت، حسب الإدارة الأميركية، مرهونة بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفتوح على أكثر من احتمال. وزاد من البلبلة أن تعليقات المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، كما الروس، جاءت مشوشة وأحيانا متضاربة، إما للتمويه أو لغياب التنسيق.

رئيسة الوفد الأميركي المفاوض ويندي شيرمان وضعت الموقف الروسي في دائرة سوء النية المتراوحة بين «التوليف أو الاستفزاز أو التخريب». أما جون كيربي، الناطق الرسمي في البنتاغون، فقال «لا نعتقد أن الكرملين أخذ قراره (بالحرب) لكن طريق الدبلوماسية ما زالت مفتوحة».

تحذير من حرب في أوروبا:

وتجاهل مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، في لقائه مع الصحافة، السؤال عما إذا كانت موسكو قد «فاوضت بحسن نية»، مبديا استعداد الإدارة لمواصلة المحادثات على أساس أن الدبلوماسية ما زالت قادرة على صياغة مخرج، إذا ما عملت موسكو على خفض التوتر الميداني وقبلت باعتماد الخطوات الأمنية المتبادلة في قضايا الحد من الأسلحة والمناورات العسكرية»، إلا أنه لفت إلى أن «درجة التهديد عالية».

اما السفير الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي فقد ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إن المشكلة تحولت إلى «أزمة للأمن الأوروبي».

التضارب أسهم فيه أيضا الجانب الروسي، ربما للإرباك والتشويش. نفس المفاوض سيرغي ريابكوف، الذي وضع جولة جنيف الاثنين الماضي في خانة الجو الذي «يحمل على التفاؤل»، قال، بعد اختتام جولة فيينا، إن المحادثات وصلت «إلى حد ما إلى طريق مسدود، وإنه لا جدوى من الاستمرار فيها».

تباين هذه الردود من الفريقين، مع عدم تحديد موعد جديد لمواصلة الحوار، انعكس على التوقعات التي توزعت بين وضع الأزمة في المجهول والعودة إلى الطاولة وانتهاء بالخيار العسكري الروسي. إذ يراهن فريق على التشدد لإغراق بوتين في ورطة كبيرة في أوكرانيا. ويرى فريق آخر أن روسيا لا بد أن تعود إلى الطاولة، من زاوية أن روسيا لا تقوى على تحمل تبعات الخيار العسكري من جميع النواحي، ومن بين المتوقعين لهذا الاحتمال ليون بانيتا، وزير الدفاع ومدير «السي أي إيه» سابقا، الذي دعا إلى «وجوب الاستمرار في التمسك بالموقف الصلب الذي من شأنه حمل بوتين في النهاية على القبول بحل».

يشار في هذا الصدد إلى أن المتحدث في الخارجية الأميركية نيد برايس ألمح الأربعاء، بصورة مبطنة، إلى أن إلادارة قد تسهل عودة بوتين، وذلك عندما تهرب من الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة في وارد الاستجابة لطلبه وتزويده بضمانة خطية «بعدم قبول أوكرانيا في حلف «الناتو». إذ اكتفى بالقول «إننا لا نتحدث عن الشكليات التي قد تأخذها المحادثات. المعروف أن واشنطن كان قد سبق لها اعتبار هذا الطلب بمثابة إغلاق لباب الحوار قبل أن يبدأ.

يبقى احتمال الحرب الذي ليس خارج الحسابات. وثمة من وضع له سيناريوهات ميدانية ولو أن الغلبة لاستبعاده. وفي الواقع، هناك إشارات حالية وسابقة تسمح بتصور مثل هذا الاحتمال. حيث وضع «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن دراسة عسكرية حول هذا الخيار، الذي قد يكون «الحدث العسكري الروسي الأهم منذ الحرب العالمية الثانية في 1945».

وتشير خلاصة الدراسة إلى أن القوات الروسية قد تقوم «باحتلال المنطقة الأوكرانية المجاورة لشبه جزيرة القرم وبما يكفل سد المنفذ البحري لأوكرانيا». أما السيناريو الثاني، فيدور حول «اجتياح القوات الروسية كامل التراب الأوكراني بصورة حاسمة، على أن يصار بعد ذلك إلى إعلان قيام الاتحاد الثلاثي المؤلف من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا».

اللهم اني استودعك وطني الكويت فاحفظه من كل مكروه وبلاء.

