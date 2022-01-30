آراء

الصداقة.. سعة في التقبل والتفهم والثقة، تبنى على الاحترام والود، وتنهل من التقدير قبل الاهتمام، هي رابط اجتماعي مقدس، يختاره المرء كيفما يشاء، إنه الصلة التي لا ترتبط بالدم إنما هي ارتباط روحي وثيق، تزهر الأرواح تحت ظله، حين يؤمن الآخر بالآخر، ويكون محفزاً له وصادقاً معه، وحين يكون بين يديه مفاتيح الرضا من ابتسامه تشفي، وكلمة تطمئن، وله قدرة على الانصات ما يغني عن البحث في الزحام عن تعاطف مفقود.

في الصداقة الناس تؤثِّر وتتأثَّر، تصطبغ بألوان بعضها ولا تتلون، تنسكب وتجتمع، يحرق منهم من يحترق أمام الآخر ثم بنفخة صدق من صاحبه يعود إلى ربيعه، يتجدد كما يتجدد الجلد دون أن يؤثر ذلك في صاحبه، فإن نظر إلى الطريق شعر بالمتعة، وإن نظر في عيني الرفيق سكن قلبه بالطمأنينة، الصاحب لصاحبه وجهاً من وجوه القلب قبل الفكر، لذا كن واثقاً من اجتماع قلبك وعقلك على من تتخذه، فهو الذي سوف تتكئ عليه، وتركض نحوه، وتنصهر أمام عينيه، من تفتح له جرحك، وتسكنه جنة روحك، وتطلعه على خبايا نفسك، فيكون عوناً لك على ما تجاهد، ومعك فيما تحب، وليكن بصيرتك حين تظلم عينك، ويكن صوتك حين تخشى وينقطع رجاؤك، لن يكون كاملاً لكنك تؤمن به، وتحب فيه نقصه وتتقبل اختلافه عنك، وتحب التكامل معه بكل ما بينكم من اختلاف في التفكير والغاية، لكن الثقة بينكم تفوق كل اختلاف.

