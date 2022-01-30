آراء

تناقض فكري وخلط مفاهيمي لدى من يدعون الثقافة من الأكاديميين المتأثقفين عندما تطالب «بعض المثقفات الاكاديميات» بإعطاء المرأة حقوقها وبنفس الوقت تنادي بإعطاء المثليين حق المواطنة، فإذا كانت تعلم فهي مصيبة، وإذا كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم بأن «المثلية» هي من أهم اسباب إهانة المرأة واحتقار لإنسانيتها وهي تشويه لصورتها والنظر إليها على انها انسان غير كامل وغير سوي، فمن جهة لا تسمح بعدم حصول المرأة على حقوقها، ومن جهة أخرى تريد أن تعطي المرأة الحق في مسح هويتها وسلبها حق الحياة بأن تعيش امرأة، تعطيها حق ان تعيش مواطنة فقط ولكن ليست انسانة، تعيش لديها هوية وطن وليس لديها هوية جنسية، متأثقفون لا يعرفون من معنى المثلية سوى القشور، ما زالوا على سطح البحر ويعتقدون بأنهم اكتشفوا أعماقه، عقول مسيرة لأفكار غريبة ودخيلة حتى يشار إليهم بالبنان بالتطور والحداثة ويرتفع المقام ويحترم عند قوم تُغلف الأكاذيب حياة مجتمعاتهم ويصدق المتأثقفون هذه الاكاذيب التي تصل لهم عبر آليات إعلامية ودراسات إمبريالية نفسية تهدف إلى صنع صورة أخرى لأنسان ضعيف سهل أن يقاد وأن يسيطر عليه، متأثقفون على اساس الـ«true lies» الاكاذيب الحقيقية، وليس على اساس واقع مجتمعات عاشوها وعاصروها.

هؤلاء مدعون الثقافه نجدهم الآن في الجامعات وكتاب لهم أعمدة في الصحف والبعض يؤلف كتبا وكلها تتحدث عن الحرية والحداثة ومن هذا المنطلق يعطي لنفسه الحق بمناقشة المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والطبية وجميع المجالات الاخرى، «فهو مثقف» هم يعتقدون بقراءتهم لدوستويفيسكي ولفرويد بأنهم وصلوا لمستوى علي الوردي وابن خلدون وعلي حرب.. والكثيرون من الذين لديهم عداله عقلية ومنهم استوعبنا أن الدين يدخل ضمن منظومة الحداثة في مشهد من فلم والت دزني «الملك الأسد» كان مجرد لفظ اسم الملك الاسد «موفاسا» يخوف الضباع، وبالنظر لهؤلاء المتأثقفين نجد أنه وبمجرد لفظك لكلمة «رباني» أو «شرع» أو «دين الاسلام بالذات» في أي مجال يقلقهم ويضعهم في خانة المتخلفين لذا يحاولون وبقدر الإمكان الابتعاد عن هذا اللفظ ومحاربة كل من يربط الحياة بالدين بالرجعية والتخلف ولابد ومن الضروري جدا لكي تثبت لهم صحة رأيك أن تستند على دراسات ونظريات غربية حتى لو كنت دكتوراً أو بروفسور فإن علمك ودراستك غير موثوق فيها إذا لم تدعمها بأراء علماء غربيين، إلى كل متأثقف إن عقدتكم ليست مع الدين بل داخلكم وإذا كنتم قد قضيتم حياتكم بالقراءة دون داخلكم وإذا كنتم قد قضيتم حياتكم بالقراءة دون إدراك، ودون الاستفادة من هذه القراءة والعبور بها إلى بر الامان، فأنتم خطر على أنفسكم وعلى المجتمع.

فعلا رأس الجهل هو التشكيك بما هو واضح بأنه مفسدة للناس انا سليل القرآن كما اني سليل جمهورية افلاطون وابن عربي وايضا ميشيل فوكو «علي حرب».

«إن ما ننشده اليوم من تحديث للعقل العربي وتجديد للفكر الإسلامي يتوقف ليس فقط على مدى استيعابنا للمكتسبات العلمية والمنهجية المعاصرة، مكتسبات القرن العشرين وما بعده، بل أيضا ولربما بالدرجة الأولى يتوقف على مدى قدرتنا على استعادة نقدية ابن حزم وعقلانية ابن رشد وأصولية الشاطبي وتاريخية ابن خلدون» محمد عابد الجابري

بقلم : مريم الخالدي