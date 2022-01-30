الكاظمي يتوعد بـ «رد حاسم» على قصف مطار بغداد

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بغداد- الوكالات: توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بـرد حاسم، على عملية قصف مطار بغداد الدولي، عاداً إياه من العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيراً. وذكر الكاظمي في بيان له، أن مطار بغداد الدولي تعرض إلى عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق، والتزاماته وإمكاناته، وتعريض مصالحه للخطر.

واعتبر الكاظمي استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ وإصابة طائرات مدنية، والإضرار بمدرج المطار بمثابة محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق التي جهدنا في استعادتها إقليمياً ودولياً، وتعريض معايير الطيران الدولي بالمطارات العراقية للخطر ونشر أجواء من الشكوك حول الأمن الداخلي؛ كون مطار بغداد الدولي هو إحدى واجهات البلاد، فضلاً عن تقويض جهود الخطوط الجوية العراقية في تطوير عملها والانفتاح وتحليق طائرات العراق في جميع الأجواء العالمية.

من جهته اعتبر محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي أن الهجوم على مطار بغداد استهداف مباشر على سيادة العراق. وقال رئيس مجلس النواب في تغريدة على تويتر إن استهداف مطار بغداد يمثل استهدافا مباشرا لسيادة الدولة ومنشآتها، ويشكل تهديدا لسمعة بلاده. وأضاف الحلبوسي أنه لا بد من العمل الجاد لإيقاف هذه الممارسات الإرهابية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تفاصيل استهداف مطار بغداد الدولي بعدد من الصواريخ، موضحة أن المسؤول عن الهجوم هم تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة أنه تم التوصل لـ خيوط مهمة عن الجناة، للقبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتقديمهم للعدالة.

وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني العراقي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أقدمت عصابات داعش الإرهابية على استهداف مطار بغداد الدولي بستة صواريخ نوع كاتيوشا، في محاولة لاستهداف مقدرات البلد؛ سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، ما أدى إلى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج.

وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن هذا الفعل الإرهابي يهدف لتقويض الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية، في محاولة استعادة الدور الإقليمي للعراق، وإعاقة نشاط جهود الخطوط الجوية العراقية، في أن تكون بطليعة الدول في مجال النقل والملاحة الجوية، ورفع تحديات عملها.

وأكدت أنه تم العثور على 3 صواريخ داخل منصة للإطلاق في قضاء أبو غريب، قرب إحدى مناطق الصرف المكشوف، وتمكنت الوحدات العسكرية المعالجة من إبطال مفعولها. وأضافت خلية الإعلام الأمني العراقي أنه تم التوصل إلى خيوط مهمة عن الجناة، للقبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديمهم للعدالة، حيث قامت الوحدات الجنائية برفع البصمات، وتحريز الأدلة الموجودة بمكان الحادث.

