الأمم المتحدة: لا يجب أن يفلت المهاجمون من العقاب

عربيات ودوليات

«بغداد»- الوكالات: أعربت البعثة الأممية في بغداد عن قلقها من الهجمات في العراق، وآخرها الهجوم الصاروخي على مطار بغداد. وقالت البعثة الأممية «لا يجب أن تفلت الجماعات التي تقف وراء الهجمات من العقاب، مشيرة إلى أن الجماعات التي تقف خلف الهجمات في العراق تتصرف بتهور وتعرض البلاد لعواقب». وعلى الصعيد الإقليمي، دانت مصر والإمارات والبحرين الهجوم في بيانات منفصلة لوزارات الخارجية في كل منها، واعتبرت الهجوم «عملا إرهابيا». الى ذلك دانت وزارة الخارجية الإيرانية امس الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، محذّرة من أنه يأتي ضمن مسار لـ«زعزعة استقرار» العراق.

وأعرب المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان عن إدانة طهران لـ «استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ»، معتبر أن ذلك «يأتي في مسار زعزعة أمن واستقرار العراق».

ورأى أن «مثل هذه الأعمال المشبوهة من شأنها أن تؤدي الى زعزعة الأمن ونشر الفوضى في العراق وتوفر السبيل للمناوئين ومثيري الفتنة وتؤثر على خدمات الحكومة للمواطنين».

