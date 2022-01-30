فلسطين رداً على بينيت: دولتنا لا تنتظر موافقته

عربيات ودوليات

«رام الله»- الوكالات: اكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، هي تصريحات «معادية للسلام» بينما شددت الأمم المتحدة على التزامها بتحقيق مبدأ «حل الدولتين» الفلسطينية والإسرائيلية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أن بينيت يواصل التمرد على الاتفاقات الموقعة، وأن تصريحاته المعادية للسلام تدعم اعتداءات المستوطنين المتطرفين وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين. وأضافت الوزارة أن بينيت لا يضيع أية فرصة للتعبير عن أيديولوجيته الظلامية ومواقفه المعادية للسلام الداعية لتكريس الاحتلال والاستيطان، والتي لا ترفض فقط إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، وإنما أيضا أية عملية سياسية مع الفلسطينيين.

بدوره قال حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن قيام الدولة الفلسطينية أمر حتمي، ولا ينتظر موافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف الشيخ في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» أن رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن ينتظر موافقة بينيت، لأنه حتمية تاريخية. وأضاف أن على بينيت أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر وأكثر من عدد المعترفين بإسرائيل.

وفي السياق، شددت الأمم المتحدة على مواصلة التزامها بتحقيق مبدأ «حل الدولتين» الفلسطينية والإسرائيلية. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام إن الشيء الوحيد الذي يمكن قوله هنا هو أن الأمم المتحدة عملت وستواصل العمل على أساس حل دولتين: إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن. وأضاف في مؤتمر صحافي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، لقد اعتدنا سماع أشياء مختلفة من شخصيات وأطراف مختلفة على مرّ السنين، لكننا نواصل الالتزام بحل الدولتين، لأننا نعتقد أنها الطريقة الواقعية الوحيدة لحل المشكلات التي تواجه الطرفين.

والخميس، صرّح بينيت لوسائل إعلام إسرائيلية بأنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، قائلا «طالما أنا رئيس الحكومة فلن يكون هناك تطبيق لاتفاق أوسلو». وأضاف بينيت أنه لن يسمح بعقد مفاوضات سياسية، وأنه غير مستعد للقاء أي من قادة السلطة الفلسطينية.

