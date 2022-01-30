الحكومة المصرية تكشف عن أغرب الإشاعات التي رصدتها في عام 2021

عربيات ودوليات

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في حصاده لعام 2021 عن أغرب الاشاعات التي رصدتها الحكومة في البلاد.

وأظهر تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن من بين الاشاعات، «اشاعة تداول منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال، واشاعة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير».

وعلى صعيد متصل، تضمنت الاشاعات الغريبة «اشاعة تداول صور تزعم وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو ما يهدد مبنى الهرم بالانهيار، واشاعة منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامنا مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية».

وشملت أغرب الاشاعات «اشاعة إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، واشاعة تداول خريطة توزيع لقاحات فيروس كورونا بأنواعها المختلفة وفقا للشرائح الاجتماعية للمواطنين، واشاعة تداول فيديو بشأن تحويل بعض مراكز الشباب إلى حظائر مواشي».

كما نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي، مُؤكداً أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وأوضح أن التوسع في تطبيق التحول الرقمي يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، لمواكبة التطور في أنماط العمل المستحدثة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري، مُشيراً إلى أن التحول الرقمي يحقق نوعاً من أنواع العدالة، حيث يرصد بشكل دقيق أداء الموظف إلكترونياً، بما يضمن التعرف على قدرات الموظفين، ورصد نقاط قوة وضعف كل موظف، لتأهيله بشكل يتناسب مع الوظيفة التي يقوم بها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، يجري العمل على تدريب وتأهيل ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري للدولة، خاصةً المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 69 ألفاً و849 موظفاً، منهم 30 ألفاً و665 موظفاً تم تدريبهم في إطار برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب تدريب 32 ألفاً و352 موظفاً في إطار حزمة برامج الجدارات.

