«مرجان 17».. مناورات سعودية - مصرية في البحر الأحمر

عربيات ودوليات

تجري القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية، تدريبات عسكرية في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في البحر الأحمر.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» صورا من التدريبات المشتركة بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وذكرت «واس» أن «التمرين شهد عدداً من الفرضيات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية واقتحام المباني واستطلاع الشواطئ والجزر، والمناورات للقطع البحرية في عرض البحر الأحمر، وإقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية». وبينت الوكالة أن التمرين «يهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجهوزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية الشقيقة وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية».

