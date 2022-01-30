بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية لـ«ملء فراغ» شقيقه

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بيروت - الوكالات: أعلن بهاء الحريري دخوله الحياة السياسية اللبنانية قائلا انه سيخوض معركة «استرداد الوطن» ويواصل مسيرة والده الراحل، وجاء ذلك بعد أيام من اعلان شقيقه سعد انهاء دوره في الحياة العامة.

وفي كلمة مسجلة، قال بهاء (55 عاما) «سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري»

وقال بهاء، فيما بدا أنها اشارة الى حزب الله اللبناني المدعوم من ايران «بالشراكة والتضامن سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها».

وأنهى الاعلان الذي أصدره سعد الحريري دوره في الحياة السياسية الطائفية في لبنان قبل أربعة أشهر من الانتخابات النيابية الأمر الذي مثل اضافة الى الغموض الذي تعيشه دولة تصارع أزمة مالية طاحنة.وعزا سعد قراره الى عوامل من بينها نفوذ ايران الذي قال انه يمنع أي تغيير ايجابي في لبنان.

وبهاء، بحسب موقعه على الانترنت، رجل أعمال يحمل الجنسية السعودية الى جانب جنسيته اللبنانية، وتشمل مصالحه استثمارات عقارية في لبنان والأردن.

وقال بهاء في كلمته «ابن الشهيد رفيق الحريري ما بيترك لبنان، موجودين معكم وقريبا جدا (سأكون) بيناتكم».

وقال مستشاره الاعلامي جيري ماهر انه لن يرشح نفسه في الانتخابات وانه، عوضا عن ذلك، سيساند قوائم انتخابية في أنحاء لبنان تحت شعار «سوا للبنان» وهي حركة أسسها ومولها بهدف الاصلاح.

وقال مهند حاج علي من مركز كارنيجي ميدل ايست «انها (كلمة بهاء) اشارة الى أنه لن يسمح بفراغ في السياسة السنية، وأنه يدخل ليرتدي العباءة». وأضاف «من الصعبدفي نفس الوقت أن تراه يملأ الفراغ ما لم تكن هناك مساندة اقليمية». وبهاء الحريري منتقد صريح وقوي لتسويات شقيقه مع جماعة حزب الله وحلفائها.

وقال سعد في اعلانه يوم الاثنين ان قراره استهدف تجنيب لبنان حربا أهلية، لكن القرار كلفه بحسب حاج علي مكانته السياسة و«ربما أشقاءه أيضا» في اشارة الى التوتر بينه وبين بهاء.

وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة انه لن يدعو الى مقاطعة سنية للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك ردا على سؤال صحافي عقب اجتماع ميقاتي مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان بشأن تداعيات اعتزال سعد الحريري العمل السياسي.

يشار الى أن لبنان يعاني منذ أكثر من عامين أزمة سياسية واقتصادية حادة، فاقم من تداعياتها الانفجار المدمر لمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، وذلك في ظل عزوف المانحين الدوليين والاقليميين عن تقديم الدعم للسلطات اللبنانية لتجاوز الأزمة الحالية بالنظر الى عدم تنفيذ عدد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة.

