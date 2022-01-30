واشنطن تعتزم دعم «سبل العيش» لأفراد الجيش اللبناني

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: تعتزم الادارة الأميركية، اعادة توجيه 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية. وقالت الادارة الأميركية في اخطار بعثته الى الكونغرس، انها تعتزم توجيه هذه المساعدات لدعم أفراد جيش البلاد التي تصارع انهيارا ماليا. وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس باعتزامها تغيير محتوى التمويل العسكري الأجنبي المخصص في السابق للبنان ليشمل «دعم سبل العيش» لأفراد الجيش اللبناني قائلة انهم يعملون تحت ضغط الاضطراب الاقتصادي، وكذلك الاضطراب الاجتماعي.

وأشار الاخطار الذي اطلعت عليه «رويترز» الى أن «دعم سبل العيش لأفراد القوات المسلحة سيقوي استعدادهم العملياتي ويخفف من الغياب عن الخدمة، وبالتالي يجعل أعضاء القوات المسلحة اللبنانية يتمكنون من مواصلة القيام بالوظائف الأمنية الملقاة على عاتقهم للتصدي لمزيد من تراجع الاستقرار».

