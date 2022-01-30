عون يدعو لمشاركة «سائر المكونات» باستحقاقات ترسم مستقبل لبنان

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: الرئيس اللبناني ميشال عون، على أهمية مشاركة سائر المكونات بالحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه. ونشرت الرئاسة اللبنانية على منصة تويتر تصريحات عون، بعد زيارته لدار الفتوى، أكد فيها لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه. وشدد عون على أن «لبنان اليوم بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، الى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة» مشيراً الى أننا «تطرقنا الى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة». كما أعلن عون أننا «تطرقنااالى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، حيث كان الرأي متفقا على ضرورة اقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وأن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد». وأشار عون الى «أننا حضرنا كل شيء لتحصل الانتخابات في أوقاتها الحقيقية»، لافتا الى أن «من يشكك هم الأجانب، لكن لا يوجد أي سبب لتأجيل الانتخابات»، مشدداً على أن «الطائفة السنية مكونٌ أساس ولا نؤيد أبداً مقاطعتها للانتخابات».