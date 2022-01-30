تعليق مفاوضات النووي الإيراني لـ «التشاور»

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طهران - الوكالات: أعلنت ايران أن جميع الأطراف اتفقت على تعليق مؤقت للمفاوضات النووية في فيينا، في حين ذكر مصدر فرنسي أن هناك مؤشرات على امكانية التوصل لاتفاق رغم صعوبته. وقالت وكالة الأنباء الايرانية انه سيتم تعليق المفاوضات النووية في فيينا عدة أيام ابتداء من السبت.وأضافت الوكالة أن قرار تعليق المفاوضات اتخذ بناء على اتفاق بين جميع الأطراف. وقال مصدر ايراني مطلع لقناة «الجزيرة» ان مفاوضات فيينا ستعلق نظرا لأهمية القضايا العالقة وضرورة اتخاذ قرارات سياسية، معتبرا أن المفاوضات بناءة، وأن التعليق المؤقت جاء بسبب ضرورة العودة للعواصم. وأضاف المصدر الايراني أن تسريع التفاوض لتحقيق الاتفاق هو أمر مرهون بقرارات الأطراف الأخرى.

وقال منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا انريكي مورا ان المشاركين في مفاوضات فيينا سيعودون لبلدانهم للتشاور، وان المطلوب هو التوصل الى قرارات سياسية. وقال الخارجية الأميركية «نحن نقترب في مفاوضات فيينا من المرحلة النهائية التي تتطلب قرارات سياسية». وأضافت أن مفاوضات فيينا كثفت بشكل غير مسبوق خلال الشهر الحالي.

الى ذلك أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أن زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي الى موسكو حققت انجازا عظيما للبلاد.

وقال عبداللهيان في تدوينة على «انستغرام»: «خلال ثلاث ساعات من المفاوضات الثنائية، تصرف السيد بوتين باحترام كامل وخاص، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف: «نشهد انفراجا في علاقاتنا الخارجية. في الوقت نفسه يتم تأمين المصالح الوطنية في اطار «المصالح المشتركة» للبلدين.

وأفاد عبداللهيان بأن الاتفاقيات والانجازات والأجندة المتنوعة لرئيس الجمهورية في موسكو تظهر نجاح الزيارة التي تعد تأكيدا على الدبلوماسية النشطة للرئيس الايراني. وأوضح أنه ومن أجل تجاوز الأزمات والتغلب على المشاكل فانهم عازمون على وحدة ايران وانسجام الايرانيين.

