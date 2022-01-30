الرئيس الأوكراني يحذر الغرب من «إثارة الذعر»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول الغرب بعدم اثارة الذعر وسط استمرار حشد قوات روسية على الحدود مع بلاده. وتحذير الولايات المتحدة من أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيكون «كارثيا».

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي في كييف ان الحديث عن غزو روسي وشيك لبلاده يعرض اقتصاد أوكرانيا للخطر.

بدوره حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مايك مايلي من أن الغزو الروسي لأوكرانيا في حال وقوعه سيكون «مروعا» وسيؤدي الى عدد كبير من الضحايا.ووصف الجنرال ميلي حشد 100 ألف جندي روسي بالقرب من الحدود الأوكرانية بأنه الأكبر منذ الحرب الباردة.ونفت موسكو الجمعة أن تكون لديها خطة لغزو جارتها عندما أكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده لا تريد حربا.

وقال الرئيس الأوكراني انه لا يرى في الحشد الروسي الأخير على حدود بلاده تهديدا أكبر الآن مما كان يمثله حشد القوات الروسية الربيع الماضي. وأضاف: «هناك اشارات، حتى من قادة دول محترمين، انهم يقولون ان حربا سوف تندلع غدا. وهذا ذعر فكم سيكلف ذلك دولتنا؟» وتابع «زعزعة استقرار الوضع داخل البلاد أكبر تهديد لأوكرانيا».

وسأل الصحافيون، واحدا تلو الآخر رئيس أوكرانيا عن التهديد الروسي لكن زيلينسكي تفادى الأسئلة واتهم الصحافة نفسها باثارة الذعر.لكنه من ناحية أخرى لم يكن يناقض تقارير الاستخبارات الأميركية «أستطيع أن أرى 100 ألف جندي». لكنه انتقل من التلميح الى أن روسيا كانت ببساطة تثير الرعب، وتستمتع برؤية توتر كييف الى الاعتراف بأن أوكرانيا تستعد لاحتمال نشوب حرب شاملة.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن نيته ارسال عدد صغير من القوات الى أوروبا الشرقية في «المدى القريب» لتعزيز وجود الناتو في المنطقة لكنه لم يحدد مكان تمركزهم أو موعد وصولهم. وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في وقت سابق هذا الأسبوع ان هناك 8500 جندي على أهبة الاستعداد للقتال وجاهزون للنشر في وقت قصير.

الى ذلك كشف تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية أن حزمة العقوبات التي قد تفرضها ادارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على روسيا، ستستهدف البنوك الروسية والشركات الحكومية وواردات أساسية للبلاد.

وأشار التقرير الى أن الادارة الأميركية لا تزال تضع «اللمسات الأخيرة» على حزمة العقوبات التي قد تفرض على روسيا. ويؤكد مسؤولون في ادارة بايدن أن «الاجراءات التي يتم بحثها لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة ضد روسيا».

وأوضحوا أنه لم يتم اتخاذ «قرارات نهائية» الا أن الأهداف المحتملة تشمل العديد من كبرى البنوك الروسية، واجراءات تستهدف الديون السيادية الروسية وتطبيق ضوابط أكبر على الواردات الروسية من قطع «الالكترونيات الدقيقة المتطورة».

