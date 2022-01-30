فلاهوفيتش إلى يوفنتوس رسمياً

دوليه

اكمل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش انتقاله بشكل رسمي إلى يوفنتوس الايطالي حتى العام 2026 قادمًا من فيورنتينا في اليوم الذي يصادف عيد ميلاده الثاني والعشرين، بحسب ما أعلن النادي الايطالي اول من امس.

وأعلن نادي «السيدة العجوز» أنّ صفقة فلاهوفيتش بلغت قيمتها 70 مليون يورو، إضافة إلى 11.6 مليون يورو مصاريف إضافية، ومكافآت بحد أقصى 10 ملايين يورو، وذلك في عقد يستمر حتى 30 يونيو 2026.

وكتب يوفنتوس على موقعه الرسمي «عشرين هدفًا في 24 مباراة، بين الدوري والكأس، في الجزء الأول من موسم 2021/2022». وأضاف «هذه الأرقام ترتفع إلى 41 في 64 مباراة إذا تم جمعها مع تلك في موسم 2020/2021.

وتابع «أي لاعب لديه مثل هذه الإحصائيات يمكن تلخيصه في كلمتين: الهدّاف القاتل، أو إذا ما كنتم تفضّلون، دوشان فلاهوفيتش، الذي أصبح رسميًا في يوفنتوس - ما هي أفضل طريقة للاحتفال بعيد ميلادك الثاني والعشرين؟»

وكان الدولي الصربي قد وصل الى المركز الطبي لفريق «السيدة العجوز» في وقت سابق من أجل إجراء الفحوص الطبية الروتينية قبل التوقيع الرسمي.

وتقدر قيمة انتقال فلاهوفيتش الى عملاق تورينو بسبعين مليون يورو، وهو سيشكل بالتأكيد إضافة هامة جداً لفريق يحاول تعويض الأهداف التي خسرها برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الى فريقه السابق مان يونايتد الإنكليزي مطلع الموسم.

وجاء في بيان يوفنتوس «سيكون من الاختزال وصف دوشان بأنه مجرد قوة من قوى الطبيعة. بالإضافة إلى براعته الجسدية، فهو لديه تقنية مذهلة، وقوة، ومعدن، والأهم من ذلك كله، برودة وسلاسة أمام المرمى».

