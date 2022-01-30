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دوليه

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ليفربول يقترب من دياس


يبدو ليفربول الأقرب للتوقيع مع الجناح الكولومبي لويس دياس من بورتو البرتغالي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار)، بحسب ما أفادت تقارير أول من أمس. وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول أرسل فريقًا إلى الأرجنتين، حيث سيتجه دياس مع منتخب بلاده لخوض مباراة هامة جدًا في تصفيات كأس العالم بعد غد، على أمل إكمال الفحوصات الطبية. وأثيرت تكهنات أن دياس (25 عامًا) كان هدفًا للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الصيف المقبل، لكن دخول عدة أندية على الخط، لا سيما توتنهام الانكليزي، أجبر بطل إنكلترا عام 2020 على التحرك باكراً. وقدّرت التقارير الصفقة بحوالي 37.5 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة الى 12.5 مليون كحد أقصى مكافآت، عطفًا على أداء اللاعب مع فريقه الجديد. وسيضع الوصول المحتمل لدياس المزيد من الشكوك حوى مستقبل المهاجم محمد صلاح مع الريدز. إذ لا يوجد حل في الأفق للمحادثات المطولة بشأن تمديد عقد الدولي المصري. وستنتهي عقود الثلاثي الهجومي صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو مع ليفربول في صيف عام 2023، وعندها سيكونون جميعًا في سن الحادية والثلاثين.


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