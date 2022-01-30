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دوليه

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نانت إلى ربع نهائي الكأس


بات نانت أول المتأهلين الى الدور ربع النهائي من كأس فرنسا بفوزه أول من أمس على ضيفه بريست 2-0 بثنائية للودوفيك بلاس على ملعب «لا بوجوار». وافتتح بلاس التسجيل لنانت، تاسع الدوري، عندما روض بطريقة رائعة كرة طويلة شتتها الدفاع، وتوغل داخل المنطقة وسدد من منتصفها الى يسار الحارس (25). وضاعف بلاس تقدم حامل اللقب ثلاث مرات، آخرها في العام 2000، بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة الى يمين الحارس غوتييه لارسونور (53). ومع فترة التوقف الشتوية للدوري لمدة أسبوعين، ستتنافس الفرق في نهاية الاسبوع في منافسات الكأس. ويختتم الدور ثمن النهائي غدا بمباراة باريس سان جرمان حامل اللقب آخر سنتين ومتصدر الدوري مع ضيفه نيس، ثاني ترتيب «ليغ 1»، في أقوى المواجهات.


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