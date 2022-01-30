ما حدث ليس بجديد!

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قامت الدنيا على ما حدث مع منتخب كرة اليد وخروجه من التأهل لنهائيات كأس العالم حيث كانت الفرصة سهلة للتأهل مادام هناك خمسة مقاعد للقارة الاسيوية... وقد تابعنا المباريات التي لعبها المنتخب وكيف كان يخسر بسبب سوء تكتيك المدرب (فهو المسؤول الاول عن خروجنا من التأهل) ولا اعلم من اقترح هذا المدرب الذي وضح ان امكانيات لاعبي المنتخب أعلى من امكانياته الفنية... فهذا الشيء يتحمله اتحاد كرة اليد الذي قدر فعلته بأن قدم استقالته للجمعية العمومية..... ونحن ننتظر ماذا ستفعل الجمعية العمومية معهم.

اما فيما يخص سلوك اللاعبين في الملاعب فهذه قصة نعرفها منذ بدء الرياضة الكويتية على مستوى الاندية والمنتخبات حيث يتم اختيار ادارة الفريق من الاصدقاء والاحباب والمحسوبين على ادارات الاندية والاتحادات بغض النظر عن كفاءة هؤلاء الاشخاص لادارة اللاعبين مع العلم كان هناك رياضيون اثبتوا قدرتهم على حسن الادارة مع المنتخبات مثل الاخ يوسف الشملان والاخ حسين عاشور (الله يشافيه) مع منتخب الكويت لكرة القدم في الزمن الجميل. وغيرهم الكثير من الشخصيات الرياضية التي استطاعت ان تدير الفريق من غير اي مشاكل.... فأين هذه الكفاءات من المشهد الرياضي الحالي؟ انا لا اقول يجب ان نستعين بهم الان ولكن اعتقد هناك كفاءات بنفس مستوى هذه الشخصيات موجودة ولكنها غير محسوبة على ادارة النادي او الاتحاد. اما فيما يخص سلوكيات اللاعبين الذين يتمادون على ادارة الفريق فمن الواجب ان تكون هناك لائحة خاصة للتعامل مع سلوكيات اللاعبين... وحسب علمي بأن هناك لوائح بهذا الشأن في بعض الاتحادات والاندية ولكنها تطبق على هوى من يدير الرياضة او الاتحاد، وعليه فللحفاظ على سمعة الكويت الرياضية أصبح من الضروري ان تتدخل الدولة بوضع اسس ومعايير ولوائح عقاب وثواب للرياضيين بجميع فئاتهم في اي فعل سلوكي يسيء للدولة بعد اجراء التحقيق المناسب مع من تسبب في الاساءة للكويت... فهذا ليس بالتدخل في شؤون الاتحاد او النادي ولكنها اسس يجب ان يحترمها كل رياضي يمثل الكويت ويلبس الفانيلة التي بها علم او اسم الدولة... لان الاتحاد او النادي قد يغير او يعدل من قراراته لاحقا لاسباب شخصية أو مصالح رياضية يرجع فيها اللاعب للملعب مرة ثانية بمناسبة «العيد الوطني» على سبيل المثال، نعم يجب ان تكون لهيئة الرياضة وللجنة الاولمبية الكويتية لائحة توقف دعم اي اتحاد يتخاذل في الحفاظ على سمعة الكويت... فأرجو ان يكون هناك تحقيق شفاف لما حدث في البطولة واخذ العقاب المناسب على اللاعب ومن اوصل اللاعب لهذا السلوك فهناك فرق بين مصطلح تحفزه او ترعبه (تفهم ما تفهم مو مشكلتي)... والله من وراء القصد.

