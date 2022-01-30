حسم انتقال المبيلش والبوص للقادسية اليوم

محلية

تنظر لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة خلال اجتماعها اليوم في إجراءات تسجيل القادسية للاعبيه الجديدين فواز المبيلش وسلمان البوص اللذين تعاقد معهما النادي أخيراً، سعياً منه لتعزيز صفوفه قبل انطلاق منافسات القسم الثاني من الدوري الممتاز. ورغم انضمام اللاعبين لتدريبات الأصفر خلال الأيام الماضية إلا أن الصفقتين مهددتان بالفشل، عقب الشكوى التي تقدم بها كل من خيطان والساحل على المبيلش والبوص على التوالي، بداعي «انتقالهما الجسري» دون رغبة الناديين، فيما ينوي القادسية اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في حال عدم قدرته على قيد اللاعبين في كشوفاته لدى اتحاد الكرة المحلي. من جانب آخر، حدد اتحاد الكرة يوم 13 فبراير المقبل موعداً لإقامة مباراة كأس السوبر للموسم الرياضي 2021-2022 وتجمع الكويت والعربي على ستاد جابر الأحمد الدولي.

فيما حدد اتحاد الكرة يوم الجمعة المقبل موعداً لإقامة المباراتين المؤجلتين من الدور التمهيدي لكأس ولي العهد، وتجمع الأولى اليرموك مع الشباب على ملعب مساعد الشنفا، ويلتقي في الثانية العربي مع التضامن على ستاد ثامر. وأصدر اتحاد الكرة جدول مباريات الجولتين العاشرة والحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، إذ تنطلق «العاشرة» يوم 9 فبراير بإقامة مباراتين تجمعان التضامن مع العربي، واليرموك مع الكويت، وتستكمل يوم 10 بمواجهة السالمية مع النصر، وتختتم يوم 11 الشهر ذاته بمباراتي الفحيحيل مع كاظمة والقادسية مع الشباب، في حين تنطلق الجولة الحادية عشرة يوم 16 فبراير.

أما القسم الثالث من دوري الدرجة الأولى، فيبدأ يوم 8 فبراير بإقامة الجولة الثانية عشرة وفيها يتواجه خيطان مع برقان والصليبخات مع الجهراء، في حين تقام الجولة الثالثة عشرة يوم 15 فبراير.

