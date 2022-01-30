الدالي إلى الشباب

محلية

تعاقد الشباب أول من أمس مع المهاجم السوري علاء الدالي، قادما من العربي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.وتلقى الدالي أكثر من عرض كويتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، كان أبرزها من كاظمة والقادسية إلا أن الشباب نجح في إتمام التعاقد مع المهاجم السوري، وكانت العلاقة بين الدالي ومجلس إدارة العربي، قد دخلت في طريق مسدود بعد التصريحات الإعلامية الأخيرة للاعب. ورفع العربي اسم اللاعب من كشوفات الاتحاد بداعي الإصابة، حتى يتسنى له تسجيل المحترفين الجدد، لكن اللاعب أكد أنه لا يعاني من أي إصابة ومستعد للفحص الطبي.وكان العربي تعاقد مع علاء الدالي مطلع الموسم الماضي، وقدم اللاعب مستويات لافتة، ثم تراجع مستواه بشكل غريب ومفاجئ، مما دفع إدارة الأخضر للتعاقد مع 3 محترفين دفعة واحدة هذا الشتاء.وارتفع عدد المحترفين لدى العربي إلى 6 لاعبين، متخطيا الحد المسموح به، ليصبح الدالي خارج الحسابات.وسبق للدالي الاحتراف في قطر والعراق، أما على المستوى المحلي فقد لعب للنواعير وتشرين.

