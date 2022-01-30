الكويت يصطدم بالجهراء في «السلة»

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يخوض الكويت اختبارا صعباً في 06:30 مساء اليوم عندما يواجه الجهراء ضمن منافسات القسم الثاني من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة، فيما يلعب أيضاً القادسية مع برقان في 04:30، وكاظمة مع القرين في 08:30، وتقام المباريات الثلاث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 14 نقطة دون هزيمة، يأتي بعده الكويت 13 نقطة، ثم الجهراء 11 نقطة، والقادسية 9 نقاط، وبرقان والقرين 8 نقاط لكل منهما.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على ان تتأهل الفرق الاربعة الاولى للمربع الذهبي اذ يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من خمس مواجهات ثم يتأهل الفائز في ثلاث مواجهات الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته فيما سيهبط صاحب المركز الاخير في الدوري التمهيدي مباشرةً الى دوري الدرجة الأولى.

وفي المباراة الأولى يسعى الكويت إلى مواصلة مطاردة كاظمة وتكرار انتصاره على نظيره الجهراء إذ تغلب الأبيض على خصمه في القسم الاول في مباراة شهدت أحداثا متقلبة واصابة لاعبين من الجهراء ولعب وقت اضافي. وتبدو حظوظ الكويت اكبر من خصمه اليوم نظراً لاستقرار المستوى الفني للأبيض بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز وبوجود المحترفين البوسني علم الدين كيكانوفيتش والأميركي الجديد والتر هودج إلى جانب نجوم الأبيض المحليين. في المقابل يخوض الجهراء اللقاء بعد اقالة مدربه التونسي منعم عون واسناد المهمة للوطني سعد الضامن الذي بدأ مشواره مع الفريق بفوز صعب في الجولة الماضية أمام القرين. ويغيب عن الجهراء محترفه التونسي صالح الماجري الموقوف بسبب امتناعه عن اجراء اختبار المنشطات بعد لقاء القادسية الجولة قبل الماضية. ويعتمد الجهراء بصورة كبيرة على محترفه الآخر اللبناني وائل عرقجي. وفي المباراة الثانية يريد القادسية العودة إلى طريق الانتصارات عبر التفوق على برقان الذي هزم خصمه في القسم الأول. وكان القادسية بدأ القسم الثاني بقوة بالفوز على الجهراء قبل أن يسقط أمام كاظمة الجولة الماضية. وفي المباراة الأخيرة يريد كاظمة مواصلة انتصاراته وتحقيق فوز جديد على حساب القرين يواصل من خلاله تصدر البطولة.

