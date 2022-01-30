«أزرق اليد» يلتقي أوزبكستان

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يخوض منتخب كرة اليد اليوم آخر مبارياته أمام أوزبكستان في 04:00 عصراً على المركزين السابع والثامن في البطولة الآسيوية المقامة في مدينة الدمام السعودية والمؤهلة إلى كأس العالم 2023 في بولندا والسويد، كما يلعب اليوم المنتخب العراقي مع نظيره الكوري الجنوبي في لقاء مهم على المركزين الخامس والسادس.

حيث سيتأهل الفائز إلى المونديال رفقه الأربعة المتأهلين إلى نصف النهائي.

وكان الأزرق حل في المركز الرابع الأخير في مجموعته الثاني في الدور الرئيسي ليفقد الأمل في التأهل إلى المونديال وهو ما أدى إلى استقالة الاتحاد وتقديمها إلى الجمعية العمومية واقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السلوفيني دينيس بوريس دينيتش و شطب لاعب نادي الكويت والمنتخب عبدالله الغربللي بصورة نهائية بسبب مغادرة البطولة دون إذن.

