بورسلي: سعداء بنجاح مهرجان الأولمبياد الخاص

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نظم الاولمبياد الخاص الكويتي مهرجان الرياضات الموحدة للفتيات في ألعاب كرة السلة وكرة القدم والبوتشي بمشاركة 24 لاعبة من ذوي الاعاقة الذهنية من نادي الطموح الكويتي و20 لاعبة من غير ذوي الاعاقة من لاعبات كرة السلة بالنادي العربي ومنتخب الكويت لكرة القدم وثانوية السالمية بنات والجيش الاميركي على ملاعب مجمع البوليفارد.

وأقيم المهرجان بحضور المدير الوطني للاولمبياد الخاص الكويتي ورئيس مجلس ادارة نادي الطموح الرياضي رحاب بورسلي ونائبها هدى الخالدي وأمينة السر صديقة الانصاري ورئيسة لجنة المرأة باللجنة الاولمبية فاطمة حيات ورئيس فريق اصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح وحشد كبير من اولياء الامور ورواد المجمع.

وأعربت المدير الوطني للاولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المهرجان في توفير البيئة الإيجابية لترجمة مفهوم الدمج والتمكين الاجتماعي للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال النشاط الرياضي الذي يقوم على الدمج الرياضي والتجانس في المنافسات والتدريبات والمسابقات بين اللاعبين ذوي الاعاقات الذهنية واللاعبين من غير ذوي الاعاقة.

وأوضحت أن المهرجان يأتي في إطار برنامج متكامل للدمج الرياضي ينفذه الاولمبياد الخاص ونادي الطموح في العديد من الألعاب الرياضية،مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد توسعاً في إقامة مثل هذه المهرجانات لتحتوي أكبر عدد من الألعاب الرياضية للأشخاص ذوي الاعاقة من الجنسين. وقدمت بورسلي الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة وبنك أوف أميركا على رعايتهما المهرجان وإلى كل الجهات واللجان والشخصيات التي أسهمت في نجاحه.

من جانبها أشادت فاطمة حيات بالمستوى التنظيمي والفني الراقي وأهداف ورسالة المهرجان والأجواء الإيجابية التي صاحبته ومردوده الرياضي والاجتماعي على الأشخاص ذوى الاعاقة واولياء امورهم، مؤكدة اهمية العمل لدعم هذا التوجه الطموح من كل الهيئات الرياضية لتعزيز تمكين ودمج هذه الشريحة الغالية على قلوبنا من ابناء الوطن.

وثمنت حيات بادرة الاولمبياد الخاص ونادي الطموح باقامة مهرجان خاص للفتيات والذى يمثل اسهاما طيباً في تفعيل توجه الدولة بتمكين المرأة من خلال دعم الرياضة النسائية وتوسيع قاعدتها من مختلف الشرائح والمراحل السنية.

