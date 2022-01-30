47 نشاطاً تجارياً في الأندية والاتحادات

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حدد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب المهندس علي الموسى ضوابط لاستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، وشدد في القرار على ان تشكل بكل هيئة رياضية لجنة تسمى «لجنة استغلال الاراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة» تتكون من 5 أعضاء ثلاثة منهم من اعضاء مجلس الهيئة الرياضية واثنان من ذوي اصحاب الخبرة وتتولى اللجنة دراسة أوجه الاستغلال بجميع انواعه داخل الهيئة الرياضية او اسوارها. كما تم تحديد المساحة التجارية المستغلة بأن لا تتجاوز عشرة آلاف متر مربع والا تزيد المساحة المخصصة للنشاط الواحد عن 30 من المساحة الكلية المخصصة للاستغلال، وتم تحديد 47 نشاطا تجاريا، كما يجوز ان يتم الاستغلال كمجمع تجاري شريطة ان تكون الانشطة التي يحتويها المجمع ضمن الانشطة الواردة بهذا القرار او المصرح بها من الجهات ذات الصلة، ويجوز الاستغلال في غير الانشطة المشار اليها او اضافة مساحات اضافية بعد موافقة الهيئة او الجهات المختصة.