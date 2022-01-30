لائحة جديدة للتفرغ الرياضي

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اجرى وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الدولة لشؤون الشباب المهندس علي الموسى تعديلا على اللائحة المنظمة للاجازات الخاصة والتفرغ الرياضي وتسري احكام اللائحة على الرياضيين والاداريين والسكرتير العام والمدير المالي في الهيئات الرياضية على ان يتم تحديد فترة الاجازة والتفرغ الرياضي وعدد المشاركين من الرياضيين والاداريين قبل الاعداد او المشاركة في البطولة او الدورة مخاطبة الهيئة لاصدار الاجازات او التفرغات الرياضية. حل اتحاد الرياضة النسائية أصدر وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب المهندس علي الموسى قرارا بحل الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية وتصفية امواله وممتلكاته وتؤول للهيئة العامة للرياضة. ويذكر ان الشيخة نعيمة الأحمد تترأس الاتحاد، وجاء قرار الحل بناء ما قررته اللجنة الاولمبية الكويتية التي رأت ان لا ضرورة لوجود الاتحاد وبموافقة قطاع الرياضة التنافسية ومجلس ادارة الهيئة منذ اغسطس 2020.