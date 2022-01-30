loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لائحة جديدة للتفرغ الرياضي


اجرى وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الدولة لشؤون الشباب المهندس علي الموسى تعديلا على اللائحة المنظمة للاجازات الخاصة والتفرغ الرياضي وتسري احكام اللائحة على الرياضيين والاداريين والسكرتير العام والمدير المالي في الهيئات الرياضية على ان يتم تحديد فترة الاجازة والتفرغ الرياضي وعدد المشاركين من الرياضيين والاداريين قبل الاعداد او المشاركة في البطولة او الدورة مخاطبة الهيئة لاصدار الاجازات او التفرغات الرياضية. حل اتحاد الرياضة النسائية أصدر وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب المهندس علي الموسى قرارا بحل الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية وتصفية امواله وممتلكاته وتؤول للهيئة العامة للرياضة. ويذكر ان الشيخة نعيمة الأحمد تترأس الاتحاد، وجاء قرار الحل بناء ما قررته اللجنة الاولمبية الكويتية التي رأت ان لا ضرورة لوجود الاتحاد وبموافقة قطاع الرياضة التنافسية ومجلس ادارة الهيئة منذ اغسطس 2020.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة