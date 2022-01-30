الاخيرة

داعش أحد معاول وعوامل هدم وتدمير دول الشرق الأوسط وهو المتسبب الأول في الدماء التي أُريقت والشعوب التي هُجِّرت والمستقبل الذي تحوَّل لظلام دامس، ولأنَّ تفكيك شفرة «داعش» لا يحتاج الى عبقرية أو معرفة نظريات النسبية بل فقط يحتاج إلى استخدام العقل والمنطق ومعرفة بديهة أنّ 1+1=2 لا أكثر ولا أقل!

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عاد داعش هذه الأيام للعمل بفعالية في العراق وسورية وليبيا وباقي الدول وأولى البدهيات أن داعش يحتاج إلى أموال وفيرة وثروات طائلة ليقوم بما يقوم به، كما يحتاج الى السلاح ومَعين لا ينضب من الذخائر لذلك السلاح ولم يعرف عن داعش وعبر سنوات حكمه لغرب العراق وشرق سورية وليبيا وسيناء أنه صنع أي شيء ذا قيمة أو استخدم الحديد في غير قطع رقاب مخالفيه في الرأي بالساحات والميادين وأمام الكاميرات لتشويه سمعة الإسلام وتحريض العالم على شعوبنا فمن أين أتى السلاح والمال؟ أمّا الرجال الملثمون فقد يكونون مرتزقة وجنوداً محترفين من الدول التي تدعم داعش...

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المال كان يأتي لداعش من بيع النفط وليس الألماس الذي يُحمل بالحقائب الصغيرة، لذا فمعرفة إلى أين كانت تذهب وتنتهي طوابير ناقلات النفط البرية والبحرية تعطي دلالة قاطعة على من يقف خلف داعش، كذلك فقد تكررت مسيرات داعش بالسيارات تحت أشعة الشمس المشرقة دون أن تُقْصَف وبالإمكان وبسهولة عبر كتابة رقم شاصي إحدى تلك السيارات معرفة مَنْ المُصنِّع؟ ومن قام بالشراء؟ وفي أي البلدان تم التسليم؟ وبالبديهة من يقف خلف داعش، ويجب أن يكون بلداً لديه حدود مشتركة مع أو تواجد عسكري في البلدان المنكوبة بداعش، يتبقى متى ما عُرف البلد والنظام الذي يقف خلف داعش وجب معرفة أن هذا البلد وهذا النظام لايمكن أن يكون مهما ادعى مؤيداً للإسلام وللعرب وهو يسعى جاهداً عبر داعش لتدمير ديار العرب وتشويه سمعة الإسلام معتمداً على أفراد وشعوب عقلها في أذنها لا رأسها وتصدِّق ما تسمع لا ما ترى.

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آخر محطة:

القاعدة كذلك ما كان له القدرة على تخطيط وتنفيذ جريمة كبرى بحجم أحداث سبتمبر 2001 دون أن يكون خلف هذا التنظيم الذي معرفة قياداته بعلوم الطيران لا تزيد عن «فك الحزام، اربط الحزام» دول تملك مطارات وطائرات مدنية وأجهزة تشبهية ومدربين طيارين وأمناً فالتدريب المحدود الذي أدّعي أنهم قاموا به في أميركا لايمكن أن يؤهلهم لإصابة مباني التجارة والبنتاغون بل الأمر شبه مستحيل على الطيار المحترف.

