الصين تبني قمراً على الأرض

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قام العلماء الصينيون ببناء منشأة أبحاث «القمر الاصطناعي» التي ستمكّنهم من محاكاة ظروف القمر والبيئات المنخفضة الجاذبية، وكذلك اختبار التكنولوجيا الجديدة والبعثات المستقبلية، وذلك باستخدام المغناطيسية. ووفقا لتقرير موقع «لايف ساينس»، ستستخدم المنشأة -التي من المقرر إطلاقها رسميا هذا العام- مجالات مغناطيسية قوية داخل حجرة فراغ بقطر 60 سم «لإخفاء» الجاذبية، وسيكون السطح الاصطناعي مصنوعا من الصخور والغبار مثل تلك الموجودة على القمر. وقد استلهم العلماء هذه الفكرة من تجربة سابقة استخدم فيها المغناطيس لتحليق ضفدع. وتعد هذه المنشأة «الأولى من نوعها في العالم»، حيث ستجعل الجاذبية «تختفي»، وبالتالي يمكن محاكاة البيئات المنخفضة الجاذبية لأطول فترة ممكنة، ما يجعل الصين أقل اعتمادا على طائرات انعدام الجاذبية لتدريب رواد الفضاء، وبيئات اختبار المركبات الجوالة والتقنيات الجديدة. تعود جذور فكرة تطوير المنشأة إلى تجارب الفيزيائي الروسي أندريه جيم في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، الخاصة بتحليق ضفدع بمغناطيس. وقد فاز جيم لاحقا بجائزة نوبل عن هذه التجربة الرائدة.