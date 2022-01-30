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ترخيص أول سيارة طائرة داخل المدن


حصلت أول سيارة طائرة على رخصة رسمية تسمح لها بالطيران من قبل هيئة النقل السلوفاكية. والسيارة الجديدة التي تعرف باسم AirCar من إنتاج شركة Klein Vision، وهي تشبه إلى حد كبير معظم السيارات على الطريق. وتتكون السيارة الجديدة من مقعدين ومحرك يعمل بالوقود الأحفوري، و4 عجلات، كما تحتوي على أجنحة قابلة للسحب، والتي عند تمديدها تسمح للمركبة بالإقلاع من مدرج مثل الطائرة. تصل سرعة السيارة الطائرة إلى 75 ميلاً في الساعة على المدرج لتحلق في الجو، وبمجرد التحليق، يمكن أن تصل إلى ارتفاع 8000 قدم وسرعة قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة. ووافقت هيئة النقل السلوفاكية عليها بعد اختبارها 70 ساعة طيران و200 عملية هبوط وإقلاع. وقال الشركة المصنعة في بيان لها: «تضمنت اختبارات الطيران الصعبة النطاق الكامل لمناورات الطيران والأداء وأظهرت ثباتاً مذهلاً وثباتاً ديناميكياً في وضع الطائرة».


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